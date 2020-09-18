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Прощаемся с летом? На юге России резко похолодает
фото: Alexas_Fotos (pixabay.com)

Прощаемся с летом? На юге России резко похолодает

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 18.09.2020

Установившаяся на юге России солнечная и теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в ночь на субботу сменится резким похолоданием до 13-20 градусов.

Похолодание добралось до Северного Кавказа, в ночь на субботу по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. На фоне повышенного атмосферного давления дожди будут локальными и пройдут преимущественно в горных районах, а вот температурный фон заметно понизится, и столбики термометров уже будут отставать от положенных по климату значений. В субботу днем в Крыму уже не выше 16-21 градуса, на Кубани похолодает до 18-23, на Ставрополье ожидается 14-19 градусов. Повышение температуры начнется к понедельнику, и она постепенно будет повышаться до значений, которые немного выше климатической нормы, — цитирует специалиста ТАСС.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Прощаемся с летом? На юге России резко похолодает

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