Прощаемся с летом? На юге России резко похолодает

Установившаяся на юге России солнечная и теплая погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, в ночь на субботу сменится резким похолоданием до 13-20 градусов.

Похолодание добралось до Северного Кавказа, в ночь на субботу по территории региона пройдет холодный атмосферный фронт. На фоне повышенного атмосферного давления дожди будут локальными и пройдут преимущественно в горных районах, а вот температурный фон заметно понизится, и столбики термометров уже будут отставать от положенных по климату значений. В субботу днем в Крыму уже не выше 16-21 градуса, на Кубани похолодает до 18-23, на Ставрополье ожидается 14-19 градусов. Повышение температуры начнется к понедельнику, и она постепенно будет повышаться до значений, которые немного выше климатической нормы, — цитирует специалиста ТАСС .