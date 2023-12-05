Прошла встреча добровольческих организаций с заместителем главы Симферополя

В честь Дня волонтера 5 декабря в администрации города Симферополь состоялась встреча с заместителем главы администрации города Симферополь. Встреча прошла с молодежными организациями, которые на протяжении года активно проявили себя в волонтерской деятельности.

Было отмечено о положительной динамики развития волонтерского движения на территории города. Так на примере республиканской патриотической акции «Снежный десант РСО» студенческие отряды в качестве добровольцев каждый год принимают активное участие в благоустройстве городской среды. С 2019 года численность от 50 человек выросла до 300 человек в 2023 году, которые единовременно принимают участие в волонтерской деятельности. В основном волонтерская работа проводится в каникулярный период между учебными семестрами. Ребята выбирают не отдых дома, а возможность внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Студенческие отряды уже не первый год работают в городе Симферополе и занимаются восстановлением памятников Великой Отечественной Войны и братских захоронений ВОВ и проводят уроки мужества. 2024 год — это важная дата в истории Крым — 80 лет освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный Десант РСО» и «Поклонимся великим тем годам» мы планируем еще больше масштабное участие студентов в благоустройстве памятников ВОВ, — цитирует пресс-служба руководителя добровольческих акций Крымского регионального отделения «РСО» Екатерину Денесюк.

В рамках мероприятия были вручены благодарственные письма от главы администрации города Симферополя Республики Крым за активную гражданскую позицию награждены активисты волонтерских движений.

Важно поддерживать волонтёрское движение в нашей стране, особенно в контексте текущих событий. После недавнего урагана студенческие отряды Республики Крым проявили инициативу, помогая в благоустройстве парковой зоны и выполнив невероятный объем работы. Гагаринский парк, являющийся популярной точкой притяжения для жителей и гостей города, требовал срочного вмешательства. Убрать мелкие ветки и мусор в парке силами только штатных сотрудников — почти невозможно. Без участия студенческих отрядов решение этой проблемы затянулось бы. Важно понимать, что волонтеры играют ключевую роль в преодолении таких вызовов, требующих общественного внимания и вовлечения. Добровольческие организации выполняют значительную работу, и мы стремимся развивать это движение. Работа в этом направлении только начинает приобретать обороты, и мы приглашаем больше людей присоединиться к волонтёрскому сообществу, — отмечает заместитель главы администрации города Симферополя Данил Смоляренко.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»