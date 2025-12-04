Прошла жеребьевка футзальной «Лиги Крыма – Астро-Волга» сезона-2025/26

В мероприятии приняли участие президент Федерации футзала РК Геннадий Зимен, координатор ФФРК Сергей Черевко, куратор судейского корпуса Федерации Сергей Макарович, представители ряда команд-участниц.

На данный момент изъявили желание выступить в турнире 27 коллективов.

В предстоящем сезоне соревнования пройдут в следующем формате.

На первом этапе все команды-участницы, согласно жребию (с учетом их рейтинга за минувший сезон), распределены на три группы (по 9 в каждой).

Группа А: 1. «Мрия-Черноморец» (Ялта), 2. ВТБ-2 (Симферополь), 3. МФК «Сокол-82» (Симферополь), 4. «Ураган» (Красногвардейское), 5. «Правда-Трезвый Крым» (Правда, Первомайский район), 6. «Широкое» (Широкое, Симферопольский район), 7. «Крымтеплокоммунэнерго» (Симферополь), 8. «Фэт Гайз» (Евпатория), 9. «Артек-Феникс» (Ялта).

Группа Б: 1. «Наутилус» (Симферополь), 2. СК «Гвардеец» (Гвардейское, Симферопольский район), 3. «Крымский титан» (Армянск), 4. «Сделаны в СССР» (Симферополь), 5. «Теллегия» (Укромное, Симферопольский район), 6. «Фарт-Крымэнерго» (Симферополь), 7. «Инкомспорт» (Симферополь), 8. «Астро-Волга» (Симферополь), 9. «Спартак-Ялта» (Ялта).

Группа В: 1. СК ФНС РК (Симферополь), 2. ВТБ (Симферополь), 3. Black Shark (Севастополь), 4. ФГБУ ТЦСКР «Крымский» (Алушта), 5. «Айва Финансы» (Симферополь), 6. «Ника» (Симферополь), 7. «Черномортрансгаз» (Симферополь), 8. «Дакорт» (Симферополь), 9. «Оникс» (Симферополь).

Вниманию команд, которые по каким-то причинам не успели вовремя подать заявку на участие в турнире! До старта чемпионата есть возможность добавить в каждую из групп еще по одному коллективу. Обращайтесь к координатору Федерации футзала Республики Крым Сергею Черевко (тел.: +7 (978) 824-99-03).

Соревнования в группах пройдут в один круг.

Согласно таблице Бергера (номера каждой команде присвоены в результате жеребьевки), будет составлен календарь чемпионата в каждой группе. В ближайшее время на сайте ФФРК появится расписание стартовых туров.

На втором этапе соревнований команды, занявшие 1-2-е места в своих группах, и две лучших из занявших третьи места сыграют в «Золотом плей-офф»; оставшаяся третья команда, занявшие 4-5-е места в своих группах команды, а также лучшая из занявших 6-е места – в «Серебряном плей-офф», остальные коллективы – в «Бронзовом плей-офф». Плей-офф (начиная с 1/4 финала) будет состоять из двух матчей в паре (кроме поединка за 3-4-е места и финалов), проигравший по сумме двух игр выбывает.

Формат поединков в новом сезоне: два тайма по 20 минут каждый.

Старт турнира запланирован на 6-7 декабря.

Соревнования традиционно пройдут в Симферополе на площадке спортклуба КФУ (бул. Ленина, 5/7, на территории Медицинской академии КФУ).

источник: «Крымский спорт»

