Просили воду? Получайте! Специалисты рассказали, почему Крым накрыли ливни

Конечно, можно шутить, что в Небесной канцелярии слишком долго рассматривают обращения-заявки с Земли, но ведь нужны были Крыму дожди? Нужны были. Хляби небесные разверзлись? Еще как. Так что будем осторожны в своих просьбах, желаниях и молитвах… А если серьезно, о причинах июньских ливней в Крыму рассказали ученые.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что мощные ливни, прошедшие на юге России, следует объяснять исключительным природным явлением, а не сменой климата.

В Керчи затопило, в Ростовской области, в Краснодарском крае. Это очень глубокий циклон, который противостоит антициклону на севере Европейской России. Нельзя пока связывать с изменением климата, — сказал Вильфанд РИА Новости .

По его словам, мощное перемешивание и сильные, интенсивные осадки происходят из-за того, что теплые воздушные массы на юге сталкиваются с холодным воздухом с северо-востока. Вероятно, в ближайшие десятилетия в Крыму будет более засушливо, но эпизодически будут идти очень интенсивные дожди.

Сейчас Южный циклон смещается с востока на запад. Зона ливневых дождей, гроз, местами с градом и шквалистым ветром до 20–25 м/с смещается на центральные районы Крымского полуострова.

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