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Прославленный фигурист Илья Авербух стал амбассадором Республики в области спорта
Фото: ВК

Прославленный фигурист Илья Авербух стал амбассадором Республики Крым в области спорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:34 17.11.2023

Серебряный призер Олимпийских игр был выбран прямым голосованием.

Серебряного призера Олимпийских игр в танцах на льду, хореографа, продюсера и режиссера Илью Авербуха выбрали амбассадором Республики Крым в сфере физической культуры и спорта. Об этом было объявлено на стенде Крыма на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Как сообщает ТАСС, Илья Авербух был выбран прямым голосованием. Он стал амбассадором республики в сфере физической культуры и спорта. На стенде Авербуху была вручена специальная грамота, а также несколько сувениров.

Крымчане предложили выбрать меня амбассадром, что является для меня честью, — сказал Авербух. — Крым — это потрясающий ландшафт, люди, которые любят свой край и землю. Готовы за нее сражаться, делать все, чтобы она была краше. Крым — настоящая жемчужина. Я очень рад, что мне удалось реализовать идею по строительству быстровозводимых сооружений.

Он добавил, что в Крыму «помимо красивых объектов, есть и результаты«, отметив выступление крымских хоккеистов на турнире «Золотая шайба».

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Илье Авербуху 49 лет. В дуэте с Ириной Лобачевой он является серебряным призером Олимпийских игр (2002), чемпионом мира (2002) и Европы (2003). Также на счету Авербуха и Лобачевой серебро (2003) и бронза (2001) мировых первенств, три бронзовые награды чемпионатов Европы (1999-2002).

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