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Просто "КРЫМ-СПАС". Просто оказание помощи. Просто спасение человека

Просто «КРЫМ-СПАС». Просто оказание помощи. Просто спасение человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:13 20.09.2024

В адрес Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» поступила благодарность от супруги спасенного недавно мужчины.

Сердечно благодарим сотрудников Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Сергея Смирнова и Сергея Кузнецова. Они спасли моего мужа …….. Валерия Константиновича. Из-за резкого изменения погоды у мужа произошёл сердечный приступ при возвращении из бухты Царский пляж. Он не мог передвигаться. Мобильной связи там не было. Поднимавшиеся наверх отдыхающие (огромное им спасибо!) связались наверху со спасателями. Ребята нас быстро нашли, выбрали надёжный способ эвакуации, и вместе с сотрудниками МЧС очень быстро под дождём по мокрым камням, по крутой тропе подняли пострадавшего наверх и передали врачам скорой помощи. Мы первый раз столкнулись с такой сложной ситуацией и убедились в эффективной работе наших спасателей. Ещё раз огромная им благодарность! ……. Антонина Васильевна, — говорится в письме.

Как это было — на видео. Напомним, случай произошел 16 сентября. Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с подразделением ГУ МЧС России по Республике Крым выехали по вызову в район Царского пляжа. Мужчина не мог самостоятельно передвигаться. На носилках спасатели доставили его к прибывшей скорой помощи.

 

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