Просто статистика… Крым и Севастополь за восемь лет в составе России посетило 45 миллионов туристов

Республика Крым и город Севастополь за восемь лет после воссоединения с Россией приняли 45 млн. туристов, сообщил ТАСС заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Кирилл Степанов.

С 2015 по 2021 год Крым посетило более 45 млн туристов. <…> Я надеюсь, что Крым, как поручил глава государства, станет витриной России. И сюда будут приезжать иностранные туристы. Особенно те, которые сюда ездили на протяжении последних лет и до 2014 года, смогут сравнить, что было, и что станет, — сказал Степанов.

По его словам, рост туристического потока предполагает увеличение расходов и инвестиций в строительную сферу.

И она тоже показывает очень серьезный рост. К примеру, объем введенного в эксплуатацию жилья в Республике Крым — 4,5 млн. кв. метров, в Севастополе — 2,3 млн. кв. метров. И, естественно, увеличение инвестиций существенное в эту отрасль, — отметил замполпреда Президента.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период — Республику посетили 9,5 млн. человек. В 2018 году регион посетили 6,8 млн. отдыхающих, в 2019 году — 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, однако в Крыму побывали более 6,3 млн. туристов, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн. человек в год.

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