Пространство у севастопольского ТЮЗа обновили благодаря программе ФКГС
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:53 10.02.2026

Благоустроенный сквер у театра юного зрителя на улице Правды — обновленное место для отдыха местных жителей и территория для ожидания спектаклей в погожие дни. За ремонт этого пространства голосовали жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Приведение в порядок этого сквера стало логическим продолжением благоустройства территории. Ранее, в 2024 году, было отремонтировано здание ТЮЗа, в прошлом году мы благоустроили уже этот сквер, что позади театра, — рассказал заместитель директора «Парков и скверов» Егор Суслин.

Проект ремонта сквера проходил согласование как с жителями, так и с архитектурно-художественным советом для того чтобы соблюсти баланс между пожеланиями людей и обликом здания театра.

До благоустройства здесь была транзитная территория в неудовлетворитеьном состоянии. Сегодня же порядка 700 квадратных метров обновленного общественного пространства — это место, где жители могут отдохнуть на комфортных лавочках в ожидании представления в театре.

Помимо обустройства покрытия и создания мест для отдыха здесь установили наружное освещение, систему видеонаблюдения, а также дополнительно озеленили территорию кустарниками туи, лавровишни, роз и стахисом шерстистым.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

