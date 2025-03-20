Против подделок — чёрный квадрат: как QR-код защищает нотариальный документ

С 2021 года на портале Федеральной нотариальной палаты работает сервис проверки подлинности нотариальных документов по QR-коду. С тех пор граждане воспользовались им более 400,5 тысячи раз. Только с начала 2025 года было проведено почти 24 тысячи таких проверок, а за весь 2024 год их было более 113 тысяч. Что можно проверить при помощи такой маркировки на документе и как это сделать правильно, — в нашей статье.

К сожалению, случаи подделки самых различных документов не редкость. На различных, в том числе государственном, уровнях ведется активная борьба с мошенниками, штампующими фальшивки. Так, в 2024 году Роскомнадзор заблокировал 268 телеграм-каналов, предлагающих приобрести поддельные документы. Это вдвое больше, чем годом ранее. Ранее в ведомстве сообщали о блокировке более 26 тыс. интернет-сайтов, оказывающих аналогичные услуги.

Между тем если речь идет о нотариальных документах, то подделывать их сегодня по большому счету бессмысленно. Дело в том, что проверить их подлинность может любой желающий — круглосуточно и абсолютно бесплатно. Поможет в этом так называемый QR-код — машиночитаемая маркировка, размещенная на бланке документа.

Закодированные документы

Закон четко определяет перечень нотариальных документов, на которых обязательно должен быть размещен QR-код. Список достаточно обширный. Прежде всего это различные договоры и в принципе любые документы, которые нотариус удостоверил в рамках двусторонних и односторонних сделок.

Кроме того, маркировке подлежат доверенности, завещания, алиментные соглашения, согласия супругов и всевозможные свидетельства. Также QR-код наносится, когда речь идет об исполнительной надписи, обеспечении доказательств, протесте векселя и документе, время предъявления которого удостоверил нотариус.

Разместить QR-код на документе из установленного законом списка нотариус должен в любом случае, даже если нотариальное действие совершалось не в конторе, а на выезде. Иногда подготовить бланк с маркировкой можно заранее, в других случаях нотариус берет с собой необходимое оборудование.

Маркировка ставится в правом нижнем углу документа. Если документ многостраничный, дублировать QR на каждом листе необходимости нет. Нотариус обеспечивает целостность документа, скрепляя, нумеруя страницы и проставляя склейку на сшивке.

Защита при помощи QR-кода актуальна только для документов на бумажном носителе. Для электронных аналогичную функцию выполняет усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) нотариуса. Подлинность таких документов определяют в автоматическом режиме информационные системы, где задействован механизм обмена электронными документами. Также проверить их можно при помощи специальных сервисов.

Что скрывает QR-код

Сгенерировать QR-код для каких-то своих целей может любой человек — в сети есть огромное количество соответствующих ресурсов. Однако, когда речь идет о юридически значимых документах, необходим более серьезный и безопасный подход. Для обеспечения конфиденциальности данных заявителей российский нотариат исключительно на собственные средства разработал специальное программное обеспечение, с помощью которого на документах проставляется уникальная машиночитаемая маркировка.

В этой маркировке «спрятана» вся значимая информация о нотариальном действии: его вид, регистрационный номер, дата совершения, ФИО и нотариальный округ нотариуса, а также сведения о заявителях или их представителях. Таким образом, чтобы убедиться в подлинности нотариального документа, достаточно сверить данные, которые отображаются при сканировании QR-кода, с информацией из текста.

При этом афера не удастся, даже если мошенники нанесут на поддельный документ код, скопированный из реального или сгенерированный в интернете. Дело в том, что абсолютно все нотариальные документы вносятся в Единую информационную систему (ЕИС) нотариата. Изменить эти документы, а также удалить сведения из системы или добавить новые третьи лица не могут. Таким образом, если найти реквизиты QR-кода в Единой информационной системе нотариата не удается, значит, предъявляемый документ — просто фальшивка.

Безопасный способ

Впрочем, в этом простом и понятном методе проверки есть важный нюанс — проводить ее надежнее не с помощью камеры на смартфоне, а используя специальный сервис на портале ФНП.

Дело в том, что мошенники уже давно научились подделывать не только сами документы, но и интернет-сайты. Такие фейковые страницы практически невозможно отличить от реальных, но информация там размещена та, которая выгодна злоумышленникам.

Уже зафиксированы случаи, когда мошенники пытались продать недвижимость по якобы нотариальной, а на самом деле изготовленной ими самими доверенности. Потенциальный покупатель для проверки QR-кода использовал камеру с телефона и попадал на фальшивый сайт — двойник ресурса ФНП. И конечно, этот сайт подтверждал корректность поддельной доверенности.

Чтобы избежать подобных ситуаций, при самостоятельной проверке нотариального документа нужно зайти на официальную страницу сервиса на портале notariat.ru, нажать кнопку «Проверить», а затем разрешить доступ к камере своего смартфона или компьютера и отсканировать идентификатор на документе. Только так можно гарантированно получить достоверные сведения и оградить себя от подделок.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты