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Противогололедными смесями в у обработано 7 656 км автодорог
Фото: минтранс РК

Противогололедными смесями в Крыму обработано 7 656 км автодорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 13:37 10.01.2024

Министерство транспорта РК сообщает, что Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. Дорожники ГУП РК «Крымавтодор» мониторят состояние дорожной сети в круглосуточном режиме. В условиях понижения температуры в Крыму осуществляется противогололедная обработка автомобильных дорог. На дежурстве находится 62 еденицы техники.

Всего с 8 января подсыпано 7 656 км дорог, израсходовано 4211 т пескосоляной смеси и 560 кубометров солевого раствора, – уточнили в минтрансе РК.

Традиционно водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, не выезжать на дороги на летней резине, быть внимательными и осторожными. Сегодня в Крыму морозно, но снегопады не ожидаются, зато в конце недели… Подробнее о погоде на полуострове (и пятничном снеге тоже) – КрымМЕТЕО.

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