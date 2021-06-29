Противоэпизоотические мероприятия в Севастополе 3 июля

г. Севастополь, Ленинский район, п. Максимова Дача: 1) возле магазина продукты в районе конечной остановки м\т № 12; 2) на развилке между СТ «Сатурн», СТ «Скреппер» и СТ «УНР -64»;

— вакцинация собак и кошек против бешенства.

03.07.2021