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Противоэпизоотические мероприятия в Севастополе 3 июля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:41 29.06.2021

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий.

Мероприятие будет проводиться 3 июля.

График проведения мероприятий

Место проведения

 

Суть мероприятиядатавремя
 

г. Севастополь,

Ленинский район,

п. Максимова Дача:

1) возле магазина продукты в районе конечной остановки м\т № 12;

2) на развилке между СТ «Сатурн», СТ «Скреппер» и СТ «УНР -64»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— вакцинация собак и кошек против бешенства.

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2021

 

 

 

10:00 — 12:00

 

 

г. Севастополь,

Ленинский район,

п. Максимова Дача:

1)     ТСН СНТ «РМЗ»,

ул. Персиковая в районе уч. 97

(на развилке);

2) на пересечении ул. Старшего сержанта Абдуллаева, ул. Якова Халипа и Шкиперского пер.

 

 

 

 

 

03.07.2021

 

 

 

 

12:30 — 14:30

 

Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65

Противоэпизоотические мероприятия в Севастополе 3 июля

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