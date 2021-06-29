Противоэпизоотические мероприятия в Севастополе 3 июля

Управление ветеринарии города Севастополя информирует жителей города о проведении государственной ветеринарной службой противоэпизоотических мероприятий.
Мероприятие будет проводиться 3 июля.
График проведения мероприятий
|Место проведения
|Суть мероприятия
|дата
|время
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г. Севастополь,
Ленинский район,
п. Максимова Дача:
1) возле магазина продукты в районе конечной остановки м\т № 12;
2) на развилке между СТ «Сатурн», СТ «Скреппер» и СТ «УНР -64»;
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— вакцинация собак и кошек против бешенства.
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03.07.2021
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10:00 — 12:00
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г. Севастополь,
Ленинский район,
п. Максимова Дача:
1) ТСН СНТ «РМЗ»,
ул. Персиковая в районе уч. 97
(на развилке);
2) на пересечении ул. Старшего сержанта Абдуллаева, ул. Якова Халипа и Шкиперского пер.
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03.07.2021
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12:30 — 14:30
Для уточнения информации владельцы животных могут обратиться по номеру: +7(978)-300-95-65
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