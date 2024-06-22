Противообвальную галерею в Ласпи ремонтируют. И это впервые за 25 лет

В Ласпи впервые за 25 лет ремонтируют противообвальную галерею. Подрядная организация восстановит бетонные поверхности всех конструкций, отремонтирует кровельное покрытие с устройством гидроизоляции и водоотводом, заменит металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, отремонтирует тротуары и асфальтобетонное покрытие.

Ход работ на объекте проконтролировал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Николай Максимов.

Сегодня подрядчик демонтирует защитный слой бетона в местах с выявленными дефектами, уже демонтировал барьерное и пешеходное ограждения, а также существующую гидроизоляцию кровли сооружения. На объекте работают 6 единиц техники и 20 человек. Строительная готовность – 6%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Максимова.

На участке на период ремонта организовано реверсивное движение. Планируемый срок окончания работ противообвальной галереи – конец ноября, но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше.

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в рамках нацпроекта работы пройдут на 128 объектах – планируется ремонт 126 объектов, в том числе 3 искусственных сооружений, и капитальный ремонт 2 объектов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя