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Противообвальную галерею в Ласпи ремонтируют. И это впервые за 25 лет

Противообвальную галерею в Ласпи ремонтируют. И это впервые за 25 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:18 22.06.2024

В Ласпи впервые за 25 лет ремонтируют противообвальную галерею. Подрядная организация восстановит бетонные поверхности всех конструкций, отремонтирует кровельное покрытие с устройством гидроизоляции и водоотводом, заменит металлическое барьерное ограждение с обеих сторон проезжей части, отремонтирует тротуары и асфальтобетонное покрытие.

Ход работ на объекте проконтролировал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Николай Максимов.

Сегодня подрядчик демонтирует защитный слой бетона в местах с выявленными дефектами, уже демонтировал барьерное и пешеходное ограждения, а также существующую гидроизоляцию кровли сооружения. На объекте работают 6 единиц техники и 20 человек. Строительная готовность – 6%, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Максимова.

На участке на период ремонта организовано реверсивное движение. Планируемый срок окончания работ противообвальной галереи – конец ноября, но, учитывая значимость участка трассы Ялта – Севастополь, подрядной организации поручено завершить работы на месяц раньше.

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Противообвальную галерею в Ласпи ремонтируют. И это впервые за 25 лет Противообвальную галерею в Ласпи ремонтируют. И это впервые за 25 лет

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в рамках нацпроекта работы пройдут на 128 объектах – планируется ремонт 126 объектов, в том числе 3 искусственных сооружений, и капитальный ремонт 2 объектов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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