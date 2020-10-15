Противоречивая информация о смерти роженицы от коронавируса. Крымский минздрав опровергает, но…

Сто раз уж сказано, что в век соцсетей и изменившегося в сторону «телеграмм»-стилистики общего информационного пространства, манипуляции с сообщениями (сокрытие информации, ее «неохотное» распространение официальными источниками) делают всем только хуже. Официальные источники молчат или недоговаривают? Медийное пространство взрывают «очевидцы» и «стримеры». За примерами далеко ходить не надо. Второй день на все лады склоняется новость о смерти роженицы от коронавируса в Симферополе. Вариаций множество: «90% поражения лёгких», «врачи не лечили», «младенец погиб», «младенец выжил», «ждала третьего ребенка», «заразила медперсонал», «вовремя не оказали помощь»… Казалось бы, грамотная информация из официального источника должна все расставить по местам…

На сайте крымского минздрава до сих пор на эту тему – ноль. РИА Новости Крым (со своим реноме) передает комментарий главврача родильного дома №2 Ильи Глазкова:

Официально заявляю, что в родильном доме №2 никто после кесарева сечения не умер. Мы действительно оперировали женщину, но ее потом от нас перевели, потому что у нас нет круглосуточной реанимации.

Что это поясняет? То, что в самом роддоме никто умер? Так ведь речь шла изначально о «ковидном» госпитале… То же РИА Новости Крым приводит еще один комментарий, уже пресс-службы минздрава РК, но от него тоже ясности немного:

Постоянно действующей комиссией министерства здравоохранения Республики Крым по разбору случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде проводится проверка качества оказанной в амбулаторных и стационарных условиях медицинской помощи пациентке. По информации руководства СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко», по результату проведенной проверки, нарушения в части организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не выявлены.

В ведомстве добавили, что одним из обязательных условий госпитализации в СП «Перинатальный центр» ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко» является наличие справки об отсутствии новой коронавирусной инфекции.

Эээээ… но это же не исключает выявления заражения, грубо говоря, через пару дней? Неточность теста? Заражения позднее? И вообще, почему ничего ясно из официальных сообщений: умерла женщина, родившая ребенка или нет? И от чего? Болела ли COVIDом? Никто ведь не покушается на «честь мундира», но странные (и неполные) сообщения только масла в огонь «медийных обсуждений» добавляют. И ладно соцсети… Даже после официальных комментариев нет оснований не верить вполне официальному СМИ — РИА «Новый День» , которое черное называет черным, а белое – белым. В сообщении издания говорится так:

В ковидном госпитале, развернутом на базе 7-й городской больницы Симферополя, умерла роженица. Согласно информации, появившейся в соцсетях, женщина ждала 3 ребенка. У нее диагностировали ковид и 90% поражения легких. Сделали экстренную операцию. Ребенка удалось спасти, мать – нет.

По словам инсайдеров, женщина попала в родильное отделение ковидного госпиталя из Перинатального центра. Знали ли там о том, что она инфицирована коронавирусом, не известно, однако у части персонала, работавшего с женщиной, якобы, тоже обнаружена инфекция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в минздраве РК эту историю не отрицают, но подчеркивают, что попасть в Перинатальный центр республиканской клинической больницы имени Семашко можно только при предъявлении справки об отсутствии коронавирусной инфекции. Однако справка может подтвердить лишь то, что на момент взятия анализов инфекции не выявлено. Заражение могло произойти сразу после сдачи анализа. Плюс ко всему, анализы далеко не всегда выявляют инфекцию: известно много случаев, когда наличие заболевания выявляли только на КТ по характеру и степени поражения легких.

По мнению сотрудников больницы №7, женщина погибла из-за того, что ей вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас этот факт расследует постоянно действующая комиссия министерства здравоохранения Республики Крым по разбору случаев смерти женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

Кроме того, проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Перинатальном центре проводит Роспотребнадзор. В минздраве заявляют, что в ходе это проверки нарушений в организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не обнаружено. Правда, чиновникам об этом сообщило руководство Перинатального центра, а не проверяющие.

Повторим, пока нет оснований считать вышеизложенное «ложью», официальные источники опровергают… но не совсем.