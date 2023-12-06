Процедура получения ВНЖ и гражданства Болгарии

ВНЖ и паспорт Болгарии – это юридически значимый статус, позволяющий свободно въезжать на территорию государства без необходимости оформления визы.

Иностранец, который получил вид на жительство, имеет право проживать в стране сроком до 5 лет, а затем подать документы на оформление разрешения на постоянное место жительства.

Разница между ВНЖ и гражданством

Главное отличие между статусом резидента Республики и иностранца, который имеет болгарский ВНЖ, заключается в объеме прав и обязанностей. Например, при наличии только вида на жительства, репатриант не сможет занимать государственные должности, участвовать в выборах.

Основание для получения ВНЖ

Получение ВНЖ возможно на основании официального трудоустройства, организации и ведения бизнеса, регистрации брака и т.д. Если у россиянина нет ни один из перечисленных выше причин для иммиграции в Болгарию, но имеются документальные доказательства этнической принадлежности к болгарскому народу, он может принять участие в программе репатриации.

Что дает вид на жительство?

Вид на жительство в Болгарии открывает перед нерезидентами страны широкий перечень возможностей и преимуществ:

беспрепятственное пересечение границы европейских стран без дополнительного оформления виз и разрешений;

возможность продолжительного пребывания на территории страны;

бесплатное дошкольное и школьное образование;

разрешение на ведение предпринимательской деятельности;

перспектива получения ПМЖ и гражданства страны.

Но согласно последним изменениям в болгарском и европейском законодательствах граждане России и Белоруссии с болгарским ВНЖ не имеют права:

бесплатно получать медицинские услуги в государственных или частных клиниках;

заниматься предпринимательской деятельностью без оформления специального ВНЖ для бизнеса;

жить и пользоваться недвижимостью за пределами Болгарии;

получать бесплатное высшее образование;

посещать без визы страны, которые входят в шенгенскую зону (Болгария не является ее участником).

Практика работы компании «Мегра» показывает, что чаще всего россияне оформляют ВНЖ Болгарии для переезда, учебы, трудоустройства и воссоединения семьи.

Кто может получить ВНЖ?

Для оформления разрешения на временное проживание иностранец должен соответствовать требованиям миграционного законодательства Республики Болгария. Для этого достаточно не иметь судимостей и проблем с законом, быть способны финансово обеспечивать себя и свою семью на протяжении всего срока пребывания в стране.

Согласно закону «Об иностранных гражданах в Республике Болгария» основаниями для получения ВНЖ являются: обучение, работа, заключение брака, воссоединение семьи, лечение, ведение бизнеса, инвестиции. Если у вас имеются вопросы относительно особенностей и возможностей оформления болгарского вида на жительство в 2023-2024 гг. стоит обратиться за профессиональной консультацией.