Процесс питания: в Ялте проверяют, как в школах кормят детей

Оценивают всё тщательно — начиная с накрытия столов и заканчивая проверкой соответствия фактического ежедневного меню основному 10-ти дневному. Особое внимание уделяется соблюдению требований санитарного законодательства, предъявляемого к детскому питанию: весу готового блюда, энергетической ценности, а также количеству белков, жиров и углеводов. Помимо этого, любой родитель (по согласованию с администрацией школы), если у него возникнут вопросы, может прийти в школьную столовую и посмотреть, как организовано питание, — отмечают в пресс-службе администрации Ялты.

Такую проверку провел родительский совет по контролю за организацией питания школы №12. Родители в ходе проверки заполнили чек-лист, сняли пробы (бракераж) готовых всех блюд.

Всё понравилось — блюда вкусные, прямо как дома, из качественных продуктов. Особо оценили нововведение – ланч-боксы. Если ребенок не успевает поесть в школе и убегает на дополнительные занятия, то может взять с собой полноценную еду. Очень удобно и ученикам нравится такой формат и родители спокойны за своего ребенка, — заявляет родительский актив.

Бесплатным горячим завтраком в Ялте обеспечены все ученики начальной школы 1-4 классов (это примерно 5700 человек) – на одного ребенка в день выделяется 73 рубля 71 копейка из Федерального бюджета. Для детей льготных категорий организовано двухразовое горячее бесплатное питание (это 2731 ребенок) по цене (5-11 класс) 205 рублей 75 копеек, средства из муниципального бюджета. На особый подход могут рассчитывать дети с особенностями питания по медицинским показаниям. Родителям достаточно обратиться в учебное учреждение и предоставить медицинское заключение с рекомендациями по необходимой диете. Если организовать диетическое питание в образовательном учреждении не получается, тогда ребенок может питаться едой, принесенной из дома. В школе организованы условия для хранения и разогрева. В назначенное время ребенка накормит ответственный сотрудник. Стоимость питания будет возмещена согласно стоимости питания в образовательном учреждении.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта