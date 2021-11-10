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Проведение Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлено до 14 ноября  

Проведение Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлено до 14 ноября  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 10.11.2021

Сроки проведения Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлены до 14 ноября 2021 года включительно, то есть до самого окончания переписи. Продолжается традиционный обход по квартирам и домам. Если гражданин уже переписался на Госуслугах, то достаточно будет показать переписчику QR-код. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей.

Около 92 млн. россиян уже ответили на вопросы для переписи. Четверть из них — на Госуслугах. Заполнить анкету на портале можно в любое удобное время.

5 причин участвовать в переписи:

— данные переписи используют для улучшения жизни жителей. Например, бюджетное финансирование в регионе зависит от численности населения;

— на основе данных принимаются решения о количестве поликлиник, школ и библиотек в городе;

— с помощью переписи можно оценить демографическую ситуацию в стране и решать, как ее можно улучшить;

— у переписи нет задачи контролировать доходы или личные данные, так как переписные листы анонимны, а данные обрабатываются обезличено.

Благодаря переписи можно получить сведения, которых нигде нет. Например, владение языками и национальную принадлежность.

По материалам управления информационной политики мининформ РК.

Проведение Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлено до 14 ноября  

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