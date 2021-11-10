Проведение Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлено до 14 ноября  

Сроки проведения Всероссийской переписи населения на Госуслугах продлены до 14 ноября 2021 года включительно, то есть до самого окончания переписи. Продолжается традиционный обход по квартирам и домам. Если гражданин уже переписался на Госуслугах, то достаточно будет показать переписчику QR-код. Онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей.

Около 92 млн. россиян уже ответили на вопросы для переписи. Четверть из них — на Госуслугах. Заполнить анкету на портале можно в любое удобное время.

5 причин участвовать в переписи:

— данные переписи используют для улучшения жизни жителей. Например, бюджетное финансирование в регионе зависит от численности населения;

— на основе данных принимаются решения о количестве поликлиник, школ и библиотек в городе;

— с помощью переписи можно оценить демографическую ситуацию в стране и решать, как ее можно улучшить;

— у переписи нет задачи контролировать доходы или личные данные, так как переписные листы анонимны, а данные обрабатываются обезличено.

Благодаря переписи можно получить сведения, которых нигде нет. Например, владение языками и национальную принадлежность.

По материалам управления информационной политики мининформ РК.