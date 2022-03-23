Проведение всероссийских проверочных работ переносится

В этом году школьники напишут всероссийские проверочные работы не весной, а осенью. Такое решение принято Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации. Как отмечают в ведомстве, проведение проверочных перенесли для предотвращения увеличения числа заболевших коронавирусом среди детей и подростков. Весной есть возможность возникновения новой волны COVID-19, поэтому по-прежнему актуальны основные меры профилактики, среди которых соблюдение социальной дистанции и уменьшение контактов.

Всероссийские проверочные работы планируется провести осенью, с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание планируется сформировать до 5 сентября. Всероссийские проверочные работы, которые планируется провести в компьютерной форме, также переносятся на осень, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Севастополя Ларису Сулиму.

Школы, которые уже провели всероссийские проверочные работы, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести результаты в соответствующую систему.