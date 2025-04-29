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Проведено обследование части маршрута Большой Севастопольской тропы - что выявили?
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Проведено обследование части маршрута Большой Севастопольской тропы — что выявили?

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:58 29.04.2025

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева Департамент природных ресурсов и экологии вместе с сотрудниками ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» и ГАУ «Центр развития туризма» провели  обследование части  маршрута Большой Севастопольской тропы — Балаклава Ласпинский перевал.

По результату обследования были выявлены поврежденные навигационные столбы, которые требуют ремонта или замены, а также недостающие навигационные столбы.  Специалисты заменят поврежденные и установят недостающие элементы навигации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Напомним, Большая севастопольская тропа включает в себя 8 основных маршрутов, которые проходят от Балаклавы до Любимовки — через Ласпинский перевал, Байдарские ворота, Чертову лестницу, урочище «Узунджа», второй кордон, урочище «Горный ключ» и 30-ю батарею. Оборудованы 10 дополнительных маршрутов общей протяженностью порядка 100 километров, один веломаршрут и Виа Фератта.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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