Проведено обследование части маршрута Большой Севастопольской тропы — что выявили?

По результату обследования были выявлены поврежденные навигационные столбы, которые требуют ремонта или замены, а также недостающие навигационные столбы. Специалисты заменят поврежденные и установят недостающие элементы навигации, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Напомним, Большая севастопольская тропа включает в себя 8 основных маршрутов, которые проходят от Балаклавы до Любимовки — через Ласпинский перевал, Байдарские ворота, Чертову лестницу, урочище «Узунджа», второй кордон, урочище «Горный ключ» и 30-ю батарею. Оборудованы 10 дополнительных маршрутов общей протяженностью порядка 100 километров, один веломаршрут и Виа Фератта.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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