Проверяющие крымского минстроя «прошлись» по объектам ЮБК

Специалисты крымского минстроя, во главе с профильным министром Михаилом Храмовым провели проверку качества и темпов выполнения работ в Ялте на объекте строительства ФОК «Авангард». Завершить работы планируется раньше установленного срока: в октябре — ноябре текущего года, но уже к началу сентября футбольное поле будет готово для проведения футбольного матча между командами минстроя РК и Ялты.

В ходе осмотра приняли решение откорректировать проект. Необходимо благоустроить склон прилегающий к спортивным полям. Во время совещания на объекте осмотрели различные варианты отделки стен и покрытий пола, — сообщил министр.

Далее Михаил Храмов выехал на площадку под строительство детсада на 250 мест в Ялте по ул. Достоевского.

Поручил заказчику к 18 февраля приступить к подготовительным работам на объекте и ограждению площадки. Реализация проекта будет проводиться в числе шеснадцати детских садов за счёт средств в рамках соглашения между Республикой Крым и Министерством просвещения РФ, — отметил глава крымского минстроя.

В алуштинском селе Малореченское в рамках ФЦП ведётся капремонт детсада №15. На объекте выполнен большой объем работ, трудится 45 рабочих, но график производства работ на объекте отсутствует.

Поручил завершить капитальный ремонт к 1 июня 2021 года. В случае невыполнения требований не будем привлекать данную подрядную организацию на другие объекты в Крыму, — сообщил Храмов.

Завершился объезд осмотром завершённого строительством объекта по берегоукреплению склона возле Храма-Маяка Святого Николая Чудотворца. Объект был реализован в рамках ФЦП, общая длина берегоукрепительных сооружений 180м. Стоимость контракта более 175 млн. руб. В настоящее время минтрансом РК выполняются работы по укреплению и расширению дороги вдоль храма.