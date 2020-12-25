Проверяющие минкурортов Крыма провели рейды по отелям Ялты и Евпатории

В рамках усиленного контроля за соблюдением отелями и санаториями актуальных рекомендаций Роспотребнадзора, сотрудники министерства курортов и туризма Крыма в ходе ежедневного мониторинга проверили объекты размещения Ялты и Евпатории.

По итогам рейдов выявлено, что объекты размещения дисциплинированно относятся к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. Во всех местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиками, в закрытых помещениях размещены рециркуляторы в необходимом количестве. Услуги питания оказываются в соответствии с обеспечением минимального количества посетителей и максимального разведения потоков гостей и внешних посетителей, — говорится в сообщении минкурортов РК.

Кроме того, для уведомления гостей, в отелях, а также на их сайтах в интернете, размещена информация об ограничениях, действующих с 20 декабря по 15 января. В том числе, о запрете оказания услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, включая организацию и проведение новогодних и рождественских культурно-массовых мероприятий.

Наша общая задача сохранить возможность оздоровления для гостей и жителей Крыма, не допустив ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и как следствие введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции. По итогам консультационных выездов мы видим, что бизнес со всей ответственностью относится к соблюдению принятых ограничений и информирует о мерах безопасности своих гостей, — сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

С 20 декабря рабочая группа Минкурортов РК в ходе рейдов посетила все основные объекты размещения в Евпатории, Саках, Алуште и Ялте. Все отели и санатории проходят обязательный ежемесячный контроль министерства с начала курортного сезона с 1 июля.

За несоблюдение всех актуальных рекомендаций Роспотребнадзора в соответствии со взятыми обязательствами при возобновлении работы в 2020 году, а также за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения ответственность несут руководители средств размещения. За нарушение правил поведения при ведении режима повышенной готовности на территории Республики Крым предусмотрена ответственность, в том числе административная согласно действующему законодательству.

Выездные мониторинги по всем без исключения объектам размещения Крыма будут продолжаться в активном режиме, пока этого требует санитарно — эпидемиологическая обстановка в регионе. Министерство заинтересовано в обратной связи с представителями отрасли и гостями полуострова и принимает обращения на Горячую линию 8 (800) 511-80-18. Звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные. Все обращения отрабатываются в оперативном режиме.