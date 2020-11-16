Проверяющие выявили нарушения размещения НТО в курортных поселках Крыма

Заметили доселе «незаметное».

В рамках проведения информационно-аналитического наблюдения врио министра промышленной политики Крыма Александр Трянов посетил Алушту, курортные поселки Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Приветное, Канакскую балку. Особое внимание при проведении информационно-аналитического наблюдения было уделено размещению нестационарных торговых объектов (НТО).

В ходе осмотра в селах Солнечногорское, Рыбачье и Малореченское были выявлены грубые нарушения размещения НТО на частных земельных участках – не соблюдается вид разрешенного использования земельных участков, большинство НТО не соответствуют утвержденному архитипу и имеют неприемлемый внешний вид, выявлены НТО которые не внесены в схему размещения нестационарных объектов расположенных на земельных участках муниципальной формы собственности, — сообщает пресс-служба минпрома РК.

В Рыбачьем, например, выявлено размещение НТО, летних площадок расположенных на земельных участках муниципальной формы собственности по договору благоустройства пляжа, объекты в схеме размещения, а также в интерактивной карте отсутствуют, что ставит под сомнение законность их размещения.

Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности или муниципальной собственности, должно осуществляться в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной соответствующими органами местного самоуправления, – отметил Александр Трянов.

Основными выявленными проблемными вопросами практически во всех регионах является отсутствие в схеме размещения и в интерактивной карте размещения НТО, расположенных на земельных участках муниципальной собственности, переданных в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения хозяйственной деятельности, а также расположенных на пляжных территориях в соответствии с договорами по благоустройству пляжных территорий.

Администрации муниципального образования Алушта обозначены сроки для устранения выявленных нарушений и внесение всех НТО в интерактивную карту.

Министерством промышленной политики Республики Крым продолжается работа с администрациями муниципальных образований Республики Крым по приведению нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденными архитипами, снос незаконно установленных нестационарных объектов, внесение нестационарных торговых объектов в интерактивную карту в полном объеме, — подытожила пресс-служба минпрома РК.

Фото: пресс-служба минпрома РК.