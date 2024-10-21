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Проверка связи: как узнать, кто звонит с незнакомого номера - Интернет в помощь
иллюстрация: pikist.com

Проверка связи: как узнать, кто звонит с незнакомого номера — Интернет в помощь

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:21 21.10.2024

Специалисты отмечают, что в сети Интернет существует несколько способов, чтобы узнать, кто звонит с незнакомого номера. Вот основные методы:

Поиск через поисковые системы:

  • иногда номер телефона может быть связан с объявлениями, профилями в соцсетях или упомянут в отзывах, что поможет выяснить, кто звонит.

Онлайн-сервисы для проверки номеров:

Существует множество сайтов, где пользователи оставляют отзывы о номерах телефонов. Некоторые из популярных сервисов:

  • Sptk.info (Россия) — позволяет просматривать информацию о номерах, которые звонили другим пользователям.
  • WhoCallsMe.com — международный сайт, где пользователи делятся информацией о номерах.
  • Tellows.ru — база номеров с комментариями о звонках от спамеров, мошенников и рекламных компаний.

Приложения для смартфонов:

  • существуют мобильные приложения, которые автоматически определяют номер звонящего на экране вашего телефона, основываясь на базах данных о номерах.

Социальные сети:

  • иногда пользователи привязывают свои номера к профилям, и это может помочь идентифицировать звонящего.

Операторы связи:

  • если звонок кажется подозрительным, можно обратиться к своему мобильному оператору для проверки. Некоторые операторы предоставляют услуги защиты от спама и могут подсказать, является ли номер подозрительным.

Мошеннические базы данных:

Если есть подозрение, что звонок мошеннический, можно проверить номер через специализированные сайты, которые собирают данные о номерах, используемых в мошенничестве:

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) — у них есть база номеров, связанных с незаконной рекламой и мошенничеством.

Эти методы позволяют быстро и удобно получить информацию о неизвестном номере и избежать потенциальных угроз или спама.

Любые телефоны — «на ладони» или…

Использование вышеупомянутых методов помогает узнать информацию только о тех номерах, которые уже были ранее зарегистрированы в базах данных, обсуждались на форумах или фигурировали в публичных источниках (например, объявлениях, соцсетях, отзывах о мошенниках). Однако существуют важные ограничения:

Публичные и частные номера:

  • публичные номера (компании, рекламные службы, спам-звонки, номера мошенников) могут быть легко найдены через поисковые системы или приложения. Они часто оказываются в базах данных из-за жалоб пользователей.
  • частные номера (личные телефоны, не участвующие в публичных сервисах) обычно не отображаются в таких базах, если их владельцы не зарегистрировали номер в публичных сервисах, не участвовали в соцсетях или не публиковали его в интернете.

Приложения:

  • эти приложения могут показывать, как номер сохранён в других контактах, но это работает только для тех пользователей, которые сами используют эти приложения и дали доступ к своим контактам. Это не гарантирует, что можно найти любой номер, особенно если он принадлежит человеку, который не попал в общие базы.

Конфиденциальность и законы:

  • законодательство в разных странах защищает конфиденциальность личных данных. В некоторых регионах доступ к информации о владельце номера без его согласия может нарушать закон.
  • использование незаконных методов (например, доступ к закрытым базам данных или использование хакерских инструментов) противозаконно и может привести к серьёзным правовым последствиям.

Платные сервисы и операторы:

  • существуют платные сервисы, которые предлагают информацию о номерах телефонов, но они работают легально только с публичными данными. Полный доступ к личным данным (имя владельца, адрес) у них также отсутствует, если нет официальных оснований для запроса (например, от правоохранительных органов).

Таким образом, «пробить» совсем уж любой телефон не получится, особенно если его владелец заботится о своей конфиденциальности. Открытые методы дают информацию только о номерах, которые уже каким-либо образом фигурировали в публичных базах данных или приложениях.

Отметим и такой момент: не всегда информация о номере телефона, полученная через сеть Интернет, оказывается достоверной. В ключевых здесь несколько факторов:

Актуальность информации:

  • данные из баз отзывов о номерах могут устаревать. Например, один и тот же номер может перейти к новому владельцу, а информация в интернете останется о предыдущем.
  • в приложениях для распознавания звонков данные могут быть актуальнее, поскольку они обновляются по мере того, как пользователи добавляют номера в свои контакты.

Вероятность ошибок:

  • номера могут быть ошибочно занесены в базы данных как спамеры или мошенники. В отзывах на сайтах пользователи могут оставить субъективные комментарии, которые не всегда достоверны.
  • приложения могут ошибочно идентифицировать номер или показать некорректную информацию, если он сохранен под неверным именем у большого числа пользователей.

Примерные вероятности получения достоверной информации:

  • корпоративные номера: 80-90% (высока вероятность получения точных данных).
  • номера спамеров и мошенников: 60-80% (много данных доступно, но есть шанс на ошибки).
  • частные номера: 20-40% (маловероятно получить конкретную информацию о владельце).

Другими словами, вероятность получения достоверной информации через такие методы выше для публичных номеров, но для частных номеров она заметно ниже.

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