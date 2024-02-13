Проверки на дорогах: на выходных в Крыму поймали 86 нетрезвых водителей

В Крыму подвели итоги очередного профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель». Проверки на дорогах проводились с 9 по 11 февраля.

В ходе отработки пресечено 86 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения или отказа от медицинского освидетельствования, — сообщили в ГИБДД.

Рейды проводились в целях снижения уровня аварийности, профилактики ДТП с участием водителей находящихся в состоянии опьянения.

7 водителей задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность согласно ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой административное наказание — штраф в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, при повторном совершении в течение года данного административного правонарушения, наступает уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Уважаемые водители! Помните — человек, севший за руль в состоянии опьянения, представляет опасность для всех участников дорожного движения.