Проверки на дорогах. В Крыму ГИБДД проводит операцию «Перевозчик – Зима 2023»

В Крыму сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие на пассажирском и грузовом транспорте «Перевозчик – Зима 2023». Цель операции – снижение аварийности на пассажирском транспорте, обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации автобусов и грузовых транспортных средств. Проверки на дорогах и в автотранспортных предприятиях проводятся с 20 по 23 ноября.

В период проведения указанных мероприятий сотрудниками ГИБДД будет обращено особое внимание на проверки грузового, пассажирского транспорта, осуществляющего межрегиональные и междугородние перевозки, как в местах посадки, высадки пассажиров, так и по маршрутам следования, — отметили в ГИБДД.

Особое внимание будет уделено готовности транспортных средств к эксплуатации в зимний период, техническому состоянию и укомплектованности автобусов, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД, своевременности прохождения технического осмотра. Также будет обращено внимание на наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе путевых листов с отметками о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки технического состояния автобусов.

В случае установления нарушений и недостатков, автоперевозчики будут привлечены к административной ответственности, с последующим направлением обязательного к исполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — уточнили в ГИБДД.

В рамках проведения мероприятий, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, инспекторы ГИБДД проведут с водителями профилактические беседы по неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.