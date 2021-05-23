Провести демаркацию границ предложили официальному Киеву в Крыму

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец предложил официальному Киеву начать налаживание приграничного сотрудничества с российским полуостровом с проведения новой демаркации государственной границы, чтобы на украинских географических картах регион не обозначался как территория Украины.

По-хорошему, любые беседы украинской стороне стоило бы начинать как минимум с проведения новой демаркации границ и приведения в надлежащий вид украинских географических атласов и карт, где абсолютно ошибочно и безграмотно Крым указан в своей принадлежности как украинская территория, — сказал РИА Новости Чегринец.

Кроме того, по его мнению, киевской стороне стоило бы задуматься об открытии консульства в Крыму, чтобы «было куда обращаться украинским туристам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале контактов по встрече с Владимиром Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь Главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Президент Путин готов на встрече с Зеленским обсуждать Крым, если речь идет о приграничном сотрудничестве, но не принадлежность этого региона РФ.