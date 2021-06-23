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Провокация британского эсминца у берегов Крыма. Что известно
Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Public domain/Wikimedia Commons

Провокация британского эсминца у берегов Крыма. Что известно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 23.06.2021

Черноморский флот совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем «Defender» ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент, у берегов Крыма.

В Минобороны РФ сообщили о том, что пришлось прибегнуть к крайним мерам. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание.

В 11:52 23 июня эсминец УРО «Defender» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км, — заявили в МО РФ.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Defender», — подчеркнули в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в 12:23 благодаря совместным действиям Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец «Defender» покинул границы территориального моря РФ.

По информации ТАСС.

ДОПОЛНЕНО: Военного атташе Великобритании вызвали в Минобороны РФ в связи с инцидентом в Черном море.

Провокация британского эсминца у берегов Крыма. Что известно

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