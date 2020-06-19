Провокация? Украина намерена возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря

Компания «Нафтогаз Украины» планирует вновь начать добычу углеводородов на шельфе Черного моря с привлечением инвесторов. Об этом заявил в четверг во время онлайн-дискуссии по вопросу деятельности компании главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер.

У нас есть амбиция перейти в Черное море, мы уверены, что там большие ресурсы, — сказал он.

Ватерландер отметил, что ранее компания осуществляла добычу на черноморском шельфе вблизи Крыма, однако после воссоединения Крыма с РФ эта деятельность была прекращена.

Эти планы не остались не замеченными в российском парламенте. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в частности, заявил, что любые попытки добычи углеродов украинской стороной на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены.

Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будем рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России, — сказал Шеремет РИА Новости .

По словам Шеремета, вопросы освоения шельфа должны решаться на уровне глав МИД двух стран, с учетом российского статуса полуострова и изменившейся в этой связи фактической морской границей между Россией и Украиной.