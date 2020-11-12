Прожиточный минимум и МРОТ собираются рассчитывать по‑новому

Первое чтение в Госдуме прошел законопроект, по которому с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя из медианной зарплаты и медианного дохода

На данный момент прожиточный минимум определяется ежеквартально исходя из стоимости потребительской корзины, основу которой составляют продукты питания. При такой методике рост прожиточного минимума, от которого зависит и размер МРОТ, все больше отстает от роста доходов населения в целом по стране.

Теперь прожиточный минимум и МРОТ будут привязаны к медианной зарплате и медианному доходу. Медианная зарплата — показатель, который условно делит всех работающих пополам. У половины заработок выше этого показателя, у половины — ниже. Медианный доход — величина, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже.

С переходом на новую методику прожиточный минимум и минимальная зарплата будут расти теми же темпами, что и доход и зарплата большинства граждан.

В соответствии с законопроектом МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. Такое увеличение затронет 3,9 млн. человек, из которых 1,8 млн. человек — бюджетники, 2,1 млн. человек — работники внебюджетного сектора.

Прожиточный минимум на душу населения в целом по России составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля в абсолютном выражении. По сравнению с действующим показателем рост составит 3,7%. Прожиточный минимум будет устанавливаться ежегодно.

При этом МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума на очередной год — теперь это еще и конституционная гарантия. Соотношения прожиточного минимума к медианному доходу, а МРОТ к медианной зарплате будут пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Отметим, что Постановлением Совета министров Республики Крым установлена величина прожиточного минимума в Республике Крым за III квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10 945 рублей, для трудоспособного населения – 11 671 рубль, для пенсионеров – 8 922 рубля, для детей – 11 713 рублей.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за III квартал 2020 года по сравнению со II кварталом 2020 года уменьшилась на 53 рубля.

Уменьшение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено снижением стоимости продуктов питания (от 50,2 % до 0,2 %), входящих в потребительские корзины основных социально-демографических групп.

Фото и материалы: пресс-службы Госдумы, использована информация минтруда РК.