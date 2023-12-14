Прямая линия и большая пресс-конференция Путина. Из Крыма прозвучал проблемный вопрос

Крымские дети задали «недетский» вопрос про ремонт.

Сегодня Президент России проводит масштабное интеракивное мероприятие – прямую линию и пресс-конференцию. Говоря попросту, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан. Их много. Вопросов. Больше двух миллионов. На десятки вопросов Глава государства отвечает в прямом эфире. Тематика разнообразная: от СВО до геополитики и международных отношений, от цен на яйца до новых школьных учеников, от пересмотра статей УК РФ до замены импортных лекарств, от новых самолетов до конкретных проблем регионов и людей. Прозвучал подобный проблемный вопрос и из Крыма. Ребята, воспитанники спортшколы из судакского села Солнечная долина они пожаловались, что тренируются в здании, которое не ремонтировали больше 40 лет. Это был видеовопрос.

Владимир Путин пообещал юным спортсменам помочь в ремонте спортзала в селе Солнечная Долина под Судаком.

Я переговорю с Сергеем Валерьевич (Аксёновым – Главой Крыма – ред.), поможем с федерального уровня и точечно эту проблему обязательно решим, – пообещал Президент.

Глава государства подчеркнул важность развития регионального и муниципального спорта и спортивных программ. По его словам, в прошлые годы на эти цели выделяли 1,5 млрд. рублей, и сейчас важно сохранять стабильное финансирование этого направления.

Ситуацию уже прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов:

Спасибо Президенту за большое внимание к Крыму, он сразу сказал, что поможет. Значит, решение будет. Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, – это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра. Свободных средств в республиканском бюджете, к сожалению, нет. Еще раз огромное спасибо нашему Лидеру!