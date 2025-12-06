Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Прямая линия с Президентом-2025: крымские студенты помогают в работе колл-центра
Новости Республики
Прямая линия с Президентом-2025: крымские студенты помогают в работе колл-центра
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Прямая линия с Президентом-2025: крымские студенты помогают в работе колл-центра

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:04 06.12.2025

С 2023 года Народный фронт стал частью большой объединённой редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”. Представители президентского движения участвуют в работе по приёму звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян, анализируют удовлетворённость граждан решением проблем по обращениям.

В этом году ещё большее количество ветеранов СВО займутся приёмом и обработкой звонков, на четырёх оборудованных местах будут работать сменами более 10 ветеранов СВО, в том числе ребята из программы “Время героев” и несколько бойцов, получивших тяжелые ранения. Рабочие места для ветеранов в колл-центре оборудованы с учётом их особенностей по ограничению возможностей здоровья. Для ребят работа на “прямой линии” – это способ доказать, что даже при таких тяжёлых травмах возможно реализовывать свои способности и решать важные государственные задачи. Помогать объединённой редакции будут и финалисты конкурса “Лидеры России. Политика”. Кто-то тут, в Москве, а кто-то в регионах, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Традиционно в колл-центре работают волонтёры Молодёжки Народного фронта со всей России. В этом году, как и в предыдущие крымские студенты и волонтеры уже приехали помогать!

Наша команда помогает бойцам в Крыму, проехала 14 гуманитарных миссий на исторические и приграничные регионы, а сейчас мы готовы помогать в кол-центре прямой линии с президентом. Сюда приехали наши студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, волонтеры, неравнодушные люди, которые всегда готовы подставить плечо помощи! Крым всегда с Президентом, — поделился координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.