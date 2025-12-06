Прямая линия с Президентом-2025: крымские студенты помогают в работе колл-центра

С 2023 года Народный фронт стал частью большой объединённой редакции программы “Итоги года с Владимиром Путиным”. Представители президентского движения участвуют в работе по приёму звонков, систематизации ключевых проблем, связываются с заявителями и стараются оперативно решить вопросы россиян, анализируют удовлетворённость граждан решением проблем по обращениям.

В этом году ещё большее количество ветеранов СВО займутся приёмом и обработкой звонков, на четырёх оборудованных местах будут работать сменами более 10 ветеранов СВО, в том числе ребята из программы “Время героев” и несколько бойцов, получивших тяжелые ранения. Рабочие места для ветеранов в колл-центре оборудованы с учётом их особенностей по ограничению возможностей здоровья. Для ребят работа на “прямой линии” – это способ доказать, что даже при таких тяжёлых травмах возможно реализовывать свои способности и решать важные государственные задачи. Помогать объединённой редакции будут и финалисты конкурса “Лидеры России. Политика”. Кто-то тут, в Москве, а кто-то в регионах, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Традиционно в колл-центре работают волонтёры Молодёжки Народного фронта со всей России. В этом году, как и в предыдущие крымские студенты и волонтеры уже приехали помогать!

Наша команда помогает бойцам в Крыму, проехала 14 гуманитарных миссий на исторические и приграничные регионы, а сейчас мы готовы помогать в кол-центре прямой линии с президентом. Сюда приехали наши студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, волонтеры, неравнодушные люди, которые всегда готовы подставить плечо помощи! Крым всегда с Президентом, — поделился координатор Молодёжки НФ в Крыму Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

