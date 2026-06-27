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Прямые поезда из Донецка в Симферополь намерены запустить к 2029 году
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

Прямые поезда из Донецка в Симферополь намерены запустить к 2029 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:57 27.06.2026

В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.

На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк — Симферополь, — цитирует его слова РИА Новости.

Министр добавил, что в 2028 году планируется запуск проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.

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На данный момент между Крымом и новыми регионами ездят рейсовые автобусы.

источник: РИА Новости Крым 

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