Прямые поезда из Донецка в Симферополь намерены запустить к 2029 году

В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.

На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк — Симферополь, — цитирует его слова РИА Новости.

Министр добавил, что в 2028 году планируется запуск проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.

На данный момент между Крымом и новыми регионами ездят рейсовые автобусы.

источник: РИА Новости Крым