Психологическая помощь участникам СВО — как поправки в закон изменят её масштабы

Совфед ранее одобрил поправки в Закон «О некоммерческих организациях», которыми расширяется перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, где теперь возможно оказание государственной поддержки. В частности, это оказание психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей.

По словам Федоровой, на сегодняшний день и на федеральном, и на региональном уровне, в том числе в Крыму, уделяется большое внимание психологической помощи участникам боевых действий, ветеранам СВО.

Разрабатывается множество программ, где участвуют специализированные психологи, клинические психологи, которые работают с боевой травмой, – отметила гостья эфира.

Тем не менее принятые изменения в законодательство очень важны, поскольку расширяют инструментарий и масштабы оказания необходимой помощи бойцам, считает специалист.

Потому что психологическая работа с участниками, с ветеранами боевых действий – это волонтерская деятельность, требующая огромного времени, труда, обучения. И будет очень здорово, когда государство окажет поддержку таким центрам. Соответственно, больше часов психологи смогут уделять ребятам и семьям участников СВО, – сказала эксперт.

Кроме того, новый закон позволит увеличить число психологов, специализирующихся именно на боевой психической травме, а сегодня таких не хватает, добавила психолог.

Дефицит есть, и очень здорово, что государство сделало на этом акцент… То есть здесь комплексная работа не только по поддержке центров, но и по поддержке образовательных программ и подготовке психологов по данному направлению. Это внимание нормативной части к определению критериев специалистов, которые работают по боевой травме, – объяснила спикер.

По ее словам, людей, которым необходима такая помощь, сегодня немало. И большинство бойцов столкнулись с так называемыми экзистенциальными кризисами, отметила психолог.

Также ветераны СВО часто приходят к специалистам с просьбой помочь восстановить семейные отношения, сказала она. По словам Федоровой, проблемы возникают еще и оттого, что длительная разлука делает другими и бойцов, и их родных.

Часто задают вопрос, как выстроить отношения, справляться с эмоциями, рассказать о том, что чувствую, поддержать супругу. То есть несмотря на то, что ребята пережили тяжелые события, все равно они переживают за своих близких, – рассказала психолог.

Раскрыться в беседе с психологами может получиться на сразу, предупреждает она, многое зависит как от специалистов, так и от готовности подопечных быть искренними и получать помощь. Но сегодня, по словам Федоровой, к психологам приходит все больше бойцов, которые понимают свои проблемы, хотят от них избавиться, помочь себе и окружающим, подытожила специалист.

источник: РИА Новости Крым