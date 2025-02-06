Психологические проблемы подростков 12-18 лет: симптомы, причины и пути решения

Подростковый возраст — период значительных перемен в физическом, эмоциональном и социальном развитии. В этот период дети сталкиваются с серьезными психологическими проблемами, которые могут повлиять на их дальнейшую жизнь. Депрессия, тревожные расстройства, расстройства пищевого поведения и суицидальные мысли — лишь часть возможных трудностей. Важно вовремя распознать проблему и оказать необходимую помощь.

Наибольшей чувствительностью к возникновению проблем подвержены подростки, перешагнувшие 12-летний рубеж и не достигшие 18 — летнего возраста. В этот период молодой организм еще окончательно не сформирован и лишь приспосабливается к среде обитания. Его психика также находится в стадии гармонизации с окружающей действительностью и не может в полной мере противостоять стрессам, обусловленным заниженной самооценкой, влюбленностью, отношениями в семье и в социуме, — отмечают специалисты Клиники психического здоровья «Премиум БМ» https://premium-bm.ru/services/klinika-psikhicheskogo-zdorovya/pomoshch-podrostkam/.

Поведенческие расстройства

Что это такое?

Поведенческие расстройства — это устойчивая модель антисоциального поведения, которая выходит за рамки возрастных норм. Они могут выражаться в агрессии, лжи, воровстве, бегстве из дома и даже в криминальной деятельности. Эти нарушения зачастую связаны с дефицитом внимания со стороны родителей, низкой самоконтролируемостью и проблемами с социализацией. В некоторых случаях поведенческие расстройства формируются на фоне психотравмирующих событий, таких как насилие или развод родителей. Если не вмешаться своевременно, подобное поведение может перерасти в серьезные антисоциальные наклонности во взрослой жизни.

Как распознать?

Постоянные конфликты со сверстниками и взрослыми

Повышенная агрессивность

Пренебрежение социальными нормами и правилами

Манипулятивное поведение

Вандализм, кражи, поджоги

Кроме очевидных нарушений поведения, подросток может демонстрировать пассивную агрессию, сопротивляться любым попыткам дисциплинарного контроля и отказываться от выполнения школьных заданий. Такие изменения в поведении требуют внимательного анализа со стороны родителей и педагогов, так как могут сигнализировать о глубинных психологических проблемах. Иногда подросток проявляет двойственность в своем поведении: с одними людьми он вежлив и спокоен, а с другими — крайне агрессивен. Важно не игнорировать такие проявления и обратиться за квалифицированной помощью.

Кто и как помогает?

Психологи и психотерапевты работают с подростками через когнитивно-поведенческую терапию (КПТ), социально-психологические тренинги.

В сложных случаях возможно медикаментозное лечение под контролем психиатра.

Родители могут помочь, проявляя терпение, устанавливая четкие границы и правила поведения.

Воспитание позитивного поведения через положительные примеры в семье и школе.

При работе с подростками важен комплексный подход: взаимодействие семьи, школы и специалистов. Если поведенческие нарушения игнорировать, в будущем это может привести к серьезным проблемам с законом и неспособности адаптироваться в обществе. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше вероятность коррекции поведения и полноценного развития личности подростка.

Депрессия, суицидальные мысли и панические атаки

Депрессия: симптомы и причины

Депрессия у подростков может проявляться в потере интереса к жизни, сниженной самооценке, усталости и суицидальных мыслях. Довольно часто причиной становятся неблагоприятные семейные условия, стресс в школе, социальная изоляция и буллинг. Генетическая предрасположенность также играет важную роль: если у одного из родителей были депрессивные расстройства, вероятность их появления у ребенка повышается. Подростки могут скрывать свои переживания, маскируя депрессию за агрессией, замкнутостью или чрезмерной увлеченностью виртуальным миром.

Симптомы:

Постоянное плохое настроение, апатия

Потеря интереса к хобби, учебе, друзьям

Изменения аппетита (переедание или отказ от еды)

Нарушение сна

Чувство беспомощности, вины, безнадежности

Суицидальные мысли: как распознать?

Подросток говорит о бессмысленности жизни

Ведет себя замкнуто, избегает общения

Прощается с близкими, раздает ценные вещи

Интересуется методами суицида

Суицидальные мысли часто остаются незамеченными, так как подростки неохотно делятся подобными чувствами с окружающими. Однако резкие изменения в поведении, внезапные попытки завершить дела или упоминания о смерти должны стать тревожным сигналом. Если у ребенка появились такие мысли, важно незамедлительно обратиться за профессиональной помощью.

Панические атаки

Проявляются приступами сильного страха, сопровождающимися:

Учащенным сердцебиением

Одышкой

Чувством потери контроля

Головокружением

Панические атаки могут возникать внезапно и без очевидных причин, что делает их особенно пугающими для подростка. Часто они связаны с хроническим стрессом, тревожными расстройствами и повышенной чувствительностью нервной системы. Важно не игнорировать такие проявления и обратиться к специалисту, который поможет подростку справляться с тревогой с помощью психотерапии и, в некоторых случаях, медикаментозного лечения.

Что делать?

Обратиться к психологу или психиатру

Поддерживать открытый диалог с подростком

Исключить осуждение и давление

Специалисты однозначно заявляют: психологические проблемы подростков — это не временные трудности, которые «перерастут», а серьезные состояния, требующие внимания и профессионального подхода. Игнорирование таких проблем может привести к тяжелым последствиям во взрослой жизни.

Важно вовремя замечать тревожные сигналы, оказывать поддержку и обращаться за квалифицированной помощью. Родители, учителя и специалисты должны работать вместе, создавая благоприятную среду для подростка, где он сможет чувствовать себя безопасно и получать необходимую помощь. Только так можно предотвратить развитие серьезных психических расстройств и обеспечить здоровое будущее молодого человека.

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