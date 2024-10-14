Публикации в соцсети «вылились» крымчанину-пенсионеру в 61 тысячу рублей штрафа

Кировский районный суд Республики Крым признал виновным жителя пгт. Кировское и привлек его к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики, дискредитацию Вооруженных Сил России и мелкое хулиганство, назначив ему суммарное наказание в виде административного штрафа в размере 61 тысячи рублей.

Судом установлено, что 71-летний местный житель со своей личной страницы в социальной сети «Одноклассники» размещал публикации, оскорбляющие Президента Российской Федерации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации и публикации на которых изображена нацистская символика. В судебном заседании привлекаемое лицо свою вину признало, в содеянном раскаялось. Постановления в законную силу не вступили, — сообщили в пресс-службе суда.

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