Пугают ли цифры заражения «ковидом» в Севастополе? За сутки 55 новых случаев заболевания

По состоянию на утро 22 октября зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 4 до 85 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1 798 человек.

Самое время поежиться и сказать: «кошмар». Однако, если взять в расчет даже официальную цифру населения Севастополя – 449 000 человек, то выясняется, что за все время коронавирусом в городе переболело 0,4% населения. Эпидпорог (который Севастополь ежегодно преодолевает, например, по гриппу и ОРВИ) – 5%.

По информации правительства Севастополя, на сегодняшний день число выздоровевших – 1 192 человека (44 были выписаны за последние сутки). 55 пациентов умерло (двое – за минувшие сутки).

Умерло двое мужчин в возрасте 46 и 81 лет. Течение болезни в обоих случаях осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний, — отметили в правительстве Севастополя.

Подсчитаем процент смертности? 1 192 заболевших – 55 умерших: 4,6% — практически, средняя цифра по всему миру. Не грипп (0,1%), но и не туберкулез (5,9% в России).

На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах — 252 человека: в инфекционной больнице 108, в девятой горбольнице 136 человек, восемь — в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 63 человека, — уточнили в городском правительстве.

На амбулаторном лечении находятся 202 человека. Под наблюдением находится 417 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.