Пункты обогрева в Севастополе. Адреса

В Севастополе, в связи с ухудшением погодных условий (детальный прогноз погоды для Крымского полуострова — здесь) , развернуты пять временных пунктов обогрева. Палатки оснащены всем необходимым оборудованием, тепловыми пушками и принадлежностями для оказания первой медицинской помощи.
В Севастополе прогнозируются непогода, и мы сегодня, не дожидаясь сильных заморозков, оперативно подготовились и развернули пять пунктов обогрева. Здесь все желающие здесь смогут выпить горячий чай и обогреться. На круглосуточном дежурстве всегда находятся спасатели и медработники, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Сергея Лысака.
Временные пункты обогрева располагаются по следующим адресам:
- площадка по ул. Народных ополченцев, 8
- территория автостоянки для экскурсионных автобусов (площадка) по ул. Горпищенко перед ГБОУ «Школа-интернат №3 (ул. Горпищенко, 2)»
- площадка по ул. Крестовского, 12
- площадка по пр. Героев Сталинграда, 54
- площадка по ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).
фото: пресс-служба Правительства Севастополя