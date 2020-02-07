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Пункты обогрева в Севастополе. Адреса
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Пункты обогрева в Севастополе. Адреса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 07.02.2020

В Севастополе, в связи с ухудшением погодных условий (детальный прогноз погоды для Крымского полуострова — здесь) , развернуты пять временных пунктов обогрева. Палатки оснащены всем необходимым оборудованием, тепловыми пушками и принадлежностями для оказания первой медицинской помощи.

В Севастополе прогнозируются непогода, и мы сегодня, не дожидаясь сильных заморозков, оперативно подготовились и развернули пять пунктов обогрева. Здесь все желающие здесь смогут выпить горячий чай и обогреться. На круглосуточном дежурстве всегда находятся спасатели и медработники, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора Департамента труда и социальной защиты населения Сергея Лысака.

Временные пункты обогрева располагаются по следующим адресам:

  • площадка по ул. Народных ополченцев, 8
  • территория автостоянки для экскурсионных автобусов (площадка) по ул. Горпищенко перед ГБОУ «Школа-интернат №3 (ул. Горпищенко, 2)»
  • площадка по ул. Крестовского, 12
  • площадка по пр. Героев Сталинграда, 54
  • площадка по ул. Павла Силаева (район рынка «Славянский базар»).

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Пункты обогрева в Севастополе. Адреса

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