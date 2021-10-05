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В Крыму для вакцинации населения появятся выездные бригады медиков
Фото: AlLes, pixabay.com

Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 20:31 05.10.2021

Вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции в Евпатории можно в 5 пунктах вакцинации, развернутых в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»:

  • В пункте вакцинации в городской поликлинике ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» (каб №77) по адресу ул. Некрасова, д.39, время работы с 08:00 до 17:00. Телефон для записи на вакцинацию в регистратуре городской поликлиники +79789883428. Запись через официальный сайт учреждения в разделе «Заявка на вакцинацию от COVID-19».
  • В пункте вакцинации в кожно-венерологическом отделении ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» по адресу ул. Дм. Ульянова, д. 58, время работы с 08:00 до 16:00. Запись через официальный сайт учреждения в разделе «Заявка на вакцинацию от COVID-19», запись на Портале государственных услуг.
  • Во временном пункте вакцинации —  прививочном кабинете амбулатории пгт. Новоозерное по адресу пгт. Новоозерное, ул. Парковая, д.2, время работы с 08:00 до 13:00. Запись на вакцинацию по телефону регистратуры 4-61-02.
  • Во временном пункте вакцинации —  прививочном кабинете амбулатории пгт.  Мирный по адресу пгт. Мирный, ул. Сырникова д.9, время работы с 08:00 до 13:00. Запись на вакцинацию по телефону регистратуры 4-81-02, +79780941813.
  • Во временном мобильном пункте вакцинации —  в районе магазина «Универсам» по адресу г. Евпатория, пр. Победы, д.53, время работы с 09:00 до 16:00, выходные и праздничные дни — с 09:00 до 14:00.

По информации ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»

Пункты вакцинации против коронавирусной инфекции в Евпатории

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