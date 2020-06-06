Пушкинский день – День русского языка. Глава Крыма поздравляет

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил россиян с Днем русского языка, приуроченном ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Сегодня в России и на всем огромном пространстве Русского мира отмечается День русского языка, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, — заметил Глава Республики. — Русский язык – одно из главных сокровищ нашей цивилизации и важнейшая часть мирового культурного наследия. По словам русского писателя, военного и государственного деятеля Александра Семеновича Шишкова, «природный язык есть душа народа».

Аксёнов добавляет: русский язык для России – еще и ключевой государствообразующий фактор.

Он, как отметил наш Президент, «служит основой духовно-исторической общности десятков самобытных культур и народов, в огромной степени обеспечивает суверенитет, единство и идентичность российской нации». Сбережение русского языка – это вопрос национальной безопасности, — заявил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов подчеркнул, что для крымчан сегодняшний праздник имеет особый смысл.

Крымчане всегда ощущали себя неотъемлемой частью Русского мира. Люди разных национальностей на протяжении многих лет вели борьбу против насильственной украинизации, за русский язык и русскую культуру, за единство с Россией. Русская община Крыма впервые отметила 6 июня как День защиты русского языка почти четверть века назад – в 1996 году, — отметил Аксёнов.

Он напомнил: Крым оставил заметный след в творчестве многих великих русских поэтов и писателей.

Наверное, трудно найти на крымской земле уголок, который не был бы связан с именами выдающихся деятелей отечественной культуры, науки, искусства, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов отметил, что одной из главных задач сегодняшнего дня в сфере гуманитарной политики является продолжение работы, направленной на укрепление российской идентичности. В этой связи велика важность предложенной Президентом поправки к Конституции о статусе русского языка как языка государствообразующего народа. При этом «республики вправе устанавливать свои государственные языки», которые употребляются в органах власти, местного самоуправления и государственных учреждениях наряду с государственным языком.

Поправки к Основному закону в полной мере отражают как объединяющую роль русского языка, так и интересы всех граждан нашей многонациональной страны. Напомню, что в Конституции Республики Крым закреплен государственный статус трех языков – русского, украинского и крымско-татарского, — пояснил Глава РК.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что, к сожалению, в нынешнем году из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не состоится традиционный Международный фестиваль «Великое русское слово», который проводится под патронатом Совета Федерации.

И конечно, никакой коронавирус, никакие внешние обстоятельства не могут повлиять на нашу любовь к русскому языку, к великому пушкинскому наследию, на нашу любовь к России. С праздником, друзья! — подытожил Глава Крыма.

Напомним, ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день России (День русского языка). А во всем мире в этот же день отмечают Международный день русского языка. Этот праздник учредил департамент ООН по общественным связям. Официальные цифры: русским языком владеют около 250 миллионов жителей планеты.

Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка, коим мы пользуемся в данный момент. Пушкин – любимый русский писатель, поэтому объяснять – почему именно 6 июня, в день его рождения, было решено сделать День русского языка, нет никакой необходимости. Просто потому, что Пушкин – это наше всё.