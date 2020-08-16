Пушкинский музей в Гурзуфе презентовал новую виртуальную выставку

Экспозиция, которую представляет Пушкинский музей в Гурзуфе, посвящена 200-летию путешествия Александра Пушкина по Крыму — с виртуальным экспозиционным проектом можно будет ознакомиться с 15 августа на официальном сайте Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника и на страницах в социальных сетях.

Этот год юбилейный и для Крыма, и для нашего музея. Ровно 200 лет тому молодой Пушкин приехал на полуостров. Он провел здесь месяц, с 15 августа по 16 сентября по старому стилю. Эти незабываемые для поэта недели стали самой заветной и важной вехой творческого пути поэта, — отметила заведующая музеем Татьяна Джакаева.

По словам заведующей, выставка в видео-формате демонстрирует основные вехи пути Александра Сергеевича Пушкина в его путешествии по Тавриде:

От античной Керчи до Бахчисарая и молодого Симферополя протянулся путь юного поэта в компании семейства Раевских.

Отдельный акцент, конечно же, сделан на Гурзуфе, где поэту судилось прожить целых три недели.

Выставка, по информации Татьяны Джакаевой, подготовлена на основании фондовых материалов музея-заповедника, позволяющих увидеть практически те же самые пейзажи, которые представали перед путниками.

И великолепную громаду Аю-Дага, и роскошные долины Бахчисарая, и тот самый фонтан, так вдохновивший поэта, и античные портики Керчи, и, конечно же, дом герцога де Ришелье, который приютил под совей крышей самого Пушкина и семейство Раевских.

Так, по словам специалистов, российская общественность по-новому увидела «полуденную» окраину Империи, а Крым привлек пристальное внимание огромной страны, что утвердило его историческое значение для Российского государства.

Кроме того, в рамках празднования 200-летия путешествия поэта по Крыму, на страницах музея в социальных сетях будет опубликована декламация произведений А.С. Пушкина в исполнении победителей конкурса юных чтецов и поэтов «Мы рождены для вдохновенья…», а также трансляция концертных номеров лауреата Международных конкурсов, члена совета Крымского французского общества Елены Захаровой.

иллюстрация: ГБУК «Крымский художественно-литературный мемориальный музей заповедник»