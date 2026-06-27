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Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму
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Пусть меня научат: какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:44 27.06.2026

Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая.

Кроме того, популярностью пользуется направление хореографии, поскольку этот вуз единственный, кто готовит хореографов в Крыму. Востребовано у ребят отделение режиссуры — театрализованных представлений, праздников, отметила Новицкая.

В свою очередь, как рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя Приемной комиссии Алексей Гусев, в этом вузе особой популярностью у абитуриентов пользуются медицинские специальности – они в приоритете.

Также традиционно — это специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция. Немало желающих связать свою жизнь с сельскохозяйственными специальностями, агротехнологиями.

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При этом Гусев отметил, что по первой неделе вступительной кампании, все же о самых популярных среди абитуриентов направлениях судить не стоит, поскольку выборка слишком большая, она непоказательна, и объективные итоги будут подведены после 25 июля.

В крымские вузы поступают не только крымчане, но и жители Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Калининграда и ряда других областей России, в том числе, и с исторических регионов, уточнили гости пресс-центра. Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал «Госуслуги», по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.

источник: РИА Новости Крым

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