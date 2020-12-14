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Пустая дорога, автомобиль, дерево… ДТП в Советском районе Крыма

Пустая дорога, автомобиль, дерево… ДТП в Советском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:46 14.12.2020

Специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» оказали помощь в ликвидации последствий ДТП в Советском районе.

Вчера в 14:39 в службу спасения поступило сообщение о ДТП в с. Пушкино, — отметили в МЧС РК. — К месту происшествия была немедленно направлена дежурная смена пожарной части 127 пгт. Красногвардейское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 2-х человек и 1 единицы техники и сотрудники ГИБДД.

Почему водитель автомобиля «Suzuki» не справился с управлением и допустил столкновением с деревом, разбираются правоохранители. В свою очередь, спасатели провели весь необходимый комплекс мер по пожарной безопасности на месте ДТП.

Пустая дорога, автомобиль, дерево… ДТП в Советском районе Крыма

Фото: МЧС РК.

Пустая дорога, автомобиль, дерево… ДТП в Советском районе Крыма

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