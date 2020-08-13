Пустите переночевать, а то обворовать некого! Инцидент в Севастополе

Случайное знакомство в Севастополе обошлось 48-летнему водителю большегрузного автомобиля в крупную сумму денег.

Вечером на автостоянке он познакомился с 43-летним местным жителем, который показался ему интересным собеседником. В разговоре новый знакомый пожаловался, что ему негде остановиться на ночь, и добродушный водитель предложил ему переночевать в кабине грузовика. Ночью, когда дальнобойщик уснул, его гость тайком похитил из бардачка 35 тысяч рублей и скрылся. Почти все украденные деньги злоумышленник успел потратить, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.