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Пустите переночевать, а то обворовать некого! Инцидент в Севастополе
фото: blogspot.com

Пустите переночевать, а то обворовать некого! Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:52 13.08.2020

Случайное знакомство в Севастополе обошлось 48-летнему водителю большегрузного автомобиля в крупную сумму денег.

Вечером на автостоянке он познакомился с 43-летним местным жителем, который показался ему интересным собеседником. В разговоре новый знакомый пожаловался, что ему негде остановиться на ночь, и добродушный водитель предложил ему переночевать в кабине грузовика. Ночью, когда дальнобойщик уснул, его гость тайком похитил из бардачка 35 тысяч рублей и скрылся. Почти все украденные деньги злоумышленник успел потратить, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность подозреваемого и передали ориентировку наружным службам.  В ходе отработки полученной информации сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Пустите переночевать, а то обворовать некого! Инцидент в Севастополе

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