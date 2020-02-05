Пустующая часть Северо-Крымского канала может стать водохранилищем

Власти Крыма рассматривают возможность накапливать в русле пустующего Северо-Крымского канала воду из рек полуострова, чтобы использовать ее для полива полей и садов. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на выставке «АгроЭкспоКрым».

Мы имеем на год — два программу, которая проходит экспертизу: все реки, которые уходят в Сиваш или Черное море, сберегать. У нас есть большая протяженность Северо-Крымского канала, и мы хотим его заполнять и сохранять воду. И летом наши хозяйства смогут брать ее для полива. Это один из вариантов, и он имеет право на жизнь, — цитирует Рюмшина ТАСС .

Он уточнил, что на начало 2014 года в Крыму было 400 тыс. га орошаемых земель сельскохозяйственного назначения. После того, как Украина ввела водную блокаду полуострова и перекрыла Северо-Крымский канал, площади кратно сократились Сейчас в регионе орошается около 20 тыс. га, но ежегодно добавляется 3-5 тыс. га.

Сегодня у нас есть три источника орошения: дождевые осадки, очистные сооружения, которые очищают стоки, и подземные скважины — скважин мы имеем достаточно, — добавил Рюмшин.

Вице-премьер отметил, что для садоводов и виноградарей ставится задача переходить на систему капельного орошения, которая позволяет использовать меньше воды. Для полива аграрии накапливают воду в специальных прудах-накопителях.

В свою очередь председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета РК Юрий Мигаль сообщил ТАСС, что снижение уровня воды в водохранилище, обеспечивающем Симферополь, не отразится на работе сельхозяйственных предприятий региона, так как они обеспечиваются водой из других источников. Он также отметил, что власти Республики предпринимают все необходимые меры по урегулированию вопросов водоснабжения.