Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с 370-летней годовщиной Переяславской рады.

Сегодня мы отмечаем 370-летие Переяславской рады, которая на века стала символом единства народов Русского мира, их общей исторической судьбы и цивилизационного пути.

Враги всегда пытались разобщить нас. Средства, которые использовались для этого, не менялись на протяжении столетий. Это и прямая военная агрессия, и обман, ложь, предательство, подкуп. Неизменным оставался и результат отречения от наследия Переяславской рады. Оно всегда приводило к хаосу и деградации, порождало выкидышей истории, таких как Мазепа, Петлюра, Бандера, а теперь и их современные последователи.

По словам нашего Президента, сама Украина для нас не враг. Врагами являются те, кто хотят уничтожить российскую государственность. Народ Украины для них – только инструмент для достижения этой цели. Поэтому символично, что сегодня на фронтах СВО вместе с нашими воинами сражаются бывшие бойцы ВСУ из добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого.

Путь Переяславской рады – это путь нашей общей Победы!