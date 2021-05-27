Путешественники знают, куда полетят в июне по России

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники забронировали авиабилеты по России на июнь.

Средний чек за перелёт в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 14 630 рублей туда-обратно — на 9% меньше, чем год назад, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 авианаправлений по России по бронированиям на июнь

Направление Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек туда-обратно, 2020 Средний чек туда-обратно, 2021 Динамика среднего чека Москва — Симферополь 1 1 16,1% 12,5% 10095 10647 +5% Москва — Сочи 2 2 6,3% 6,9% 10789 11001 +2% Москва — Анапа 3 3 4,3% 4,5% 11279 12054 +7% Санкт-Петербург — Симферополь 4 4 3,1% 2,7% 16638 18036 +8% Санкт-Петербург — Сочи 7 5 1,4% 2,5% 17357 14553 -16% Москва — Геленджик 6 6 1,7% 2,1% 11342 11775 +4% Москва — Калининград 9 7 1,4% 1,9% 8691 8537 -2% Санкт-Петербург — Анапа 15 8 0,9% 1,4% 17877 16029 -10% Москва — Краснодар 13 9 0,9% 1,3% 8800 8145 -7% Москва — Минеральные Воды 8 10 16,1% 12,5% 9869 10783 +9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным продаж Туту.ру, возглавляет список самых популярных направление Москва — Симферополь, по нему оформляется каждый восьмой билет. Средний чек за перелёт находится на уровне 10,6 тыс. рублей туда-обратно.

На втором месте по востребованности в июне направление Москва — Сочи с долей пассажиров почти 7%. Средний чек за перелёт туда-обратно составляет порядка 11 тыс. рублей.

Замыкает тройку направление Москва — Анапа с долей 4,5% и средним чеком около 12 тыс. рублей в обе стороны.

У путешественников из Санкт-Петербурга среди морских направлений также наиболее востребованы Симферополь, Сочи и Анапа. Средний чек в Сочи и обратно из Санкт-Петербурга составляет 14,5 тыс. рублей, в Анапу — 16 тыс. рублей, в Симферополь — 18 тыс. рублей.

Также в топ-10 вошли направления Москва — Геленджик, Москва — Калининград, Москва — Краснодар и Минеральные Воды.

Среди топ-10 направлений можно отметить два, где средние чеки сократились: Санкт-Петербург — Анапа (-10%) и Санкт-Петербург — Сочи (-16%). По остальным направлениям из топ-10 аналитики Туту.ру фиксируют небольшое повышение среднего чека, от 2% до 9%, что является нормальной динамикой за год.

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