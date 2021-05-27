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Путешественники знают, куда полетят в июне по России
фото: mohamed_hassan (pixabay.com)

Путешественники знают, куда полетят в июне по России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 16:05 27.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники забронировали авиабилеты по России на июнь.

Средний чек за перелёт в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 14 630 рублей туда-обратно — на 9% меньше, чем год назад, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Топ-10 авианаправлений по России по бронированиям на июнь

НаправлениеПозиция в рейтинге, 2020Позиция в рейтинге, 2021Доля пассажиров, 2020Доля пассажиров, 2021Средний чек туда-обратно, 2020Средний чек туда-обратно, 2021Динамика среднего чека
Москва — Симферополь 1116,1%12,5%1009510647+5%
Москва — Сочи226,3%6,9%1078911001+2%
Москва — Анапа334,3%4,5%1127912054+7%
Санкт-Петербург — Симферополь 443,1%2,7%1663818036+8%
Санкт-Петербург — Сочи751,4%2,5%1735714553-16%
Москва — Геленджик661,7%2,1%1134211775+4%
Москва — Калининград971,4%1,9%86918537-2%
Санкт-Петербург — Анапа1580,9%1,4%1787716029-10%
Москва — Краснодар1390,9%1,3%88008145-7%
Москва — Минеральные Воды81016,1%12,5%986910783+9%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

По данным продаж Туту.ру, возглавляет список самых популярных направление Москва — Симферополь, по нему оформляется каждый восьмой билет. Средний чек за перелёт находится на уровне 10,6 тыс. рублей туда-обратно.

На втором месте по востребованности в июне направление Москва — Сочи с долей пассажиров почти 7%. Средний чек за перелёт туда-обратно составляет порядка 11 тыс. рублей.

Замыкает тройку направление Москва — Анапа с долей 4,5% и средним чеком около 12 тыс. рублей в обе стороны.

У путешественников из Санкт-Петербурга среди морских направлений также наиболее востребованы Симферополь, Сочи и Анапа. Средний чек в Сочи и обратно из Санкт-Петербурга составляет 14,5 тыс. рублей, в Анапу — 16 тыс. рублей, в Симферополь — 18 тыс. рублей.

Также в топ-10 вошли направления Москва — Геленджик, Москва — Калининград, Москва — Краснодар и Минеральные Воды.

Среди топ-10 направлений можно отметить два, где средние чеки сократились: Санкт-Петербург — Анапа (-10%) и Санкт-Петербург — Сочи (-16%). По остальным направлениям из топ-10 аналитики Туту.ру фиксируют небольшое повышение среднего чека, от 2% до 9%, что является нормальной динамикой за год.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Путешественники знают, куда полетят в июне по России

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