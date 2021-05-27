Путешественники знают, куда полетят в июне по России

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда путешественники забронировали авиабилеты по России на июнь.
Средний чек за перелёт в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 14 630 рублей туда-обратно — на 9% меньше, чем год назад, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Топ-10 авианаправлений по России по бронированиям на июнь
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2020
|Позиция в рейтинге, 2021
|Доля пассажиров, 2020
|Доля пассажиров, 2021
|Средний чек туда-обратно, 2020
|Средний чек туда-обратно, 2021
|Динамика среднего чека
|Москва — Симферополь
|1
|1
|16,1%
|12,5%
|10095
|10647
|+5%
|Москва — Сочи
|2
|2
|6,3%
|6,9%
|10789
|11001
|+2%
|Москва — Анапа
|3
|3
|4,3%
|4,5%
|11279
|12054
|+7%
|Санкт-Петербург — Симферополь
|4
|4
|3,1%
|2,7%
|16638
|18036
|+8%
|Санкт-Петербург — Сочи
|7
|5
|1,4%
|2,5%
|17357
|14553
|-16%
|Москва — Геленджик
|6
|6
|1,7%
|2,1%
|11342
|11775
|+4%
|Москва — Калининград
|9
|7
|1,4%
|1,9%
|8691
|8537
|-2%
|Санкт-Петербург — Анапа
|15
|8
|0,9%
|1,4%
|17877
|16029
|-10%
|Москва — Краснодар
|13
|9
|0,9%
|1,3%
|8800
|8145
|-7%
|Москва — Минеральные Воды
|8
|10
|16,1%
|12,5%
|9869
|10783
|+9%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
По данным продаж Туту.ру, возглавляет список самых популярных направление Москва — Симферополь, по нему оформляется каждый восьмой билет. Средний чек за перелёт находится на уровне 10,6 тыс. рублей туда-обратно.
На втором месте по востребованности в июне направление Москва — Сочи с долей пассажиров почти 7%. Средний чек за перелёт туда-обратно составляет порядка 11 тыс. рублей.
Замыкает тройку направление Москва — Анапа с долей 4,5% и средним чеком около 12 тыс. рублей в обе стороны.
У путешественников из Санкт-Петербурга среди морских направлений также наиболее востребованы Симферополь, Сочи и Анапа. Средний чек в Сочи и обратно из Санкт-Петербурга составляет 14,5 тыс. рублей, в Анапу — 16 тыс. рублей, в Симферополь — 18 тыс. рублей.
Также в топ-10 вошли направления Москва — Геленджик, Москва — Калининград, Москва — Краснодар и Минеральные Воды.
Среди топ-10 направлений можно отметить два, где средние чеки сократились: Санкт-Петербург — Анапа (-10%) и Санкт-Петербург — Сочи (-16%). По остальным направлениям из топ-10 аналитики Туту.ру фиксируют небольшое повышение среднего чека, от 2% до 9%, что является нормальной динамикой за год.
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