Путешествие по-крупному: самые дорогие билеты лета

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были оформлены самые дорогие авиа и ж/д билеты летом 2021 года.

Самый дорогой билет за рубеж приобрел путешественник из Челябинска, который купил билет в Лиму за 189 030 рублей в обе стороны. Причем летел он экономклассом. На втором месте по стоимости перелёт Москва — Одесса: путешественник заплатил 150 203 рубля за билет туда-обратно. Замыкает рейтинг билет, купленный по направлению Москва — Ереван за 143 371 рубль, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Также в топ-10 дорогих зарубежных авиабилетов по итогам лета вошли заказы, оформленные по направлениям Москва — Салоники, Сургут — Бургас, Санкт-Петербург — Мюнхен, Москва — Тиват, Москва — Анталья, Москва — Баку и Москва — Дели.

Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно за рубеж летом 2021 года

Направление Цена билета, рубли Класс Челябинск — Лима 189 030 Эконом Москва — Одесса 150 203 Бизнес Москва — Ереван 143 371 Бизнес Москва — Салоники 129 186 Бизнес Сургут — Бургас 128 384 Бизнес Санкт-Петербург — Мюнхен 120 873 Бизнес Москва — Тиват 120 708 Бизнес Москва — Анталья 113302 Бизнес Москва — Баку 112952 Бизнес Москва — Дели 110 425 Эконом

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Цена самого дорогого авиабилета по России составила почти 330 тыс. рублей с человека. Столько клиент заплатил за перелёт бизнес-классом по направлению Москва — Владивосток в обе стороны. На втором месте билет за 282 122 рубля туда-обратно по направлению Москва — Петропавловск-Камчатский. Замыкает тройку дорогих билетов по итогам лета перелёт из Ростова-на-Дону во Владивосток за 198 291 рубль туда-обратно.

Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно по России летом 2021 года

Направление Цена билета, рубли Класс Москва — Владивосток 329 326 Бизнес Москва — Петропавловск-Камчатский 282 122 Бизнес Ростов-на-Дону — Владивосток 214 163 Бизнес Москва — Хабаровск 191 042 Бизнес Москва — Владивосток 190 947 Бизнес Москва — Южно-Сахалинск 171 858 Бизнес Ростов-на-Дону — Москва 170 639 Бизнес Екатеринбург — Астрахань 168 135 Бизнес Москва — Новокузнецк 159 896 Бизнес Москва — Симферополь 159 844 Бизнес

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Также в топ-10 вошли билеты, оформленные для перелета по направлениям Москва — Хабаровск, Москва — Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону — Москва — Екатеринбург — Астрахань, Москва — Новокузнецк, Москва — Симферополь и еще один билет по направлению Москва — Владивосток. Все билеты, вошедшие в топ-10 с самой высокой ценой по России, оформлены в бизнес-класс.

Все ж/д билеты, вошедшие в топ-20 с самой высокой ценой по России, оформлены в вагоны класса люкс. Лидером рейтинга стал билет по направлению Владивосток — Москва за 45 409 рублей в одну строну. На втором месте билет в обратном направлении за 43 191 рубль. На третьем месте также билет из Москвы во Владивосток, но за 43 115 рублей. Всего из 20 самых дорогих билетов четыре — это билеты из Владивостока в Москву и еще 4 — из Москвы во Владивосток.

Также в рейтинг самых дорогих вошли ж/д билеты по направлениям Москва — Хабаровск, Екатеринбург — Хабаровск, Ковров — Владивосток, Уфа — Сковородино, Сковородино — Москва, Москва — Белогорск, Новосибирск — Владивосток, Москва — Иркутск, Хабаровск — Москва, Самара — Владивосток и Уфа — Белогорск.

Топ-20 самых дорогих ж/д билетов по России по летом

Направление Цена билета в одну сторону, рубли Типа вагона Владивосток — Москва 45 409 люкс Москва — Владивосток 43 191 люкс Владивосток — Москва 43 115 люкс Москва — Хабаровск 42 993 люкс Владивосток — Москва 41 737 люкс Москва — Владивосток 40 089 люкс Владивосток — Москва 40 019 люкс Москва — Владивосток 39 647 люкс Москва — Владивосток 38 899 люкс Екатеринбург — Хабаровск 38 561 люкс Ковров — Владивосток 38 446 люкс Москва — Хабаровск 38 205 люкс Уфа — Сковородино 37 465 люкс Сковородино — Москва 37 241 люкс Москва — Белогорск 36 093 люкс Новосибирск — Владивосток 35 806 люкс Москва — Иркутск 35 490 люкс Хабаровск — Москва 34 801 люкс Самара — Владивосток 33 551 люкс Уфа — Белогорск 33 021 люкс

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

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