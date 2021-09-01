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Путешествие по-крупному: самые дорогие билеты лета
фото: pxhere.com

Путешествие по-крупному: самые дорогие билеты лета

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 01.09.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда были оформлены самые дорогие авиа и ж/д билеты летом 2021 года.

Самый дорогой билет за рубеж приобрел путешественник из Челябинска, который купил билет в Лиму за 189 030 рублей в обе стороны. Причем летел он экономклассом. На втором месте по стоимости перелёт Москва — Одесса: путешественник заплатил 150 203 рубля за билет туда-обратно. Замыкает рейтинг билет, купленный по направлению Москва — Ереван за 143 371 рубль, — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Также в топ-10 дорогих зарубежных авиабилетов по итогам лета вошли заказы, оформленные по направлениям Москва — Салоники, Сургут — Бургас, Санкт-Петербург — Мюнхен, Москва — Тиват, Москва — Анталья, Москва — Баку и Москва — Дели.

 Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно за рубеж летом 2021 года

НаправлениеЦена билета, рублиКласс
Челябинск — Лима189 030Эконом
Москва — Одесса150 203Бизнес
Москва — Ереван143 371Бизнес
Москва — Салоники129 186Бизнес
Сургут — Бургас128 384Бизнес
Санкт-Петербург — Мюнхен120 873Бизнес
Москва — Тиват120 708Бизнес
Москва — Анталья113302Бизнес
Москва — Баку112952Бизнес
Москва — Дели110 425Эконом

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Цена самого дорогого авиабилета по России составила почти 330 тыс. рублей с человека. Столько клиент заплатил за перелёт бизнес-классом по направлению Москва — Владивосток в обе стороны. На втором месте билет за 282 122 рубля туда-обратно по направлению Москва — Петропавловск-Камчатский. Замыкает тройку дорогих билетов по итогам лета перелёт из Ростова-на-Дону во Владивосток за 198 291 рубль туда-обратно.

Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно по России летом 2021 года

НаправлениеЦена билета, рублиКласс
Москва — Владивосток329 326Бизнес
Москва — Петропавловск-Камчатский282 122Бизнес
Ростов-на-Дону — Владивосток214 163Бизнес
Москва — Хабаровск191 042Бизнес
Москва — Владивосток190 947Бизнес
Москва — Южно-Сахалинск171 858Бизнес
Ростов-на-Дону — Москва170 639Бизнес
Екатеринбург — Астрахань168 135Бизнес
Москва — Новокузнецк159 896Бизнес
Москва — Симферополь159 844Бизнес

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Также в топ-10 вошли билеты, оформленные для перелета по направлениям Москва — Хабаровск, Москва — Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону — Москва — Екатеринбург — Астрахань, Москва — Новокузнецк, Москва — Симферополь и еще один билет по направлению Москва — Владивосток. Все билеты, вошедшие в топ-10 с самой высокой ценой по России, оформлены в бизнес-класс.

Все ж/д билеты, вошедшие в топ-20 с самой высокой ценой по России, оформлены в вагоны класса люкс. Лидером рейтинга стал билет по направлению Владивосток — Москва за 45 409 рублей в одну строну. На втором месте билет в обратном направлении за 43 191 рубль. На третьем месте также билет из Москвы во Владивосток, но за 43 115 рублей. Всего из 20 самых дорогих билетов четыре — это билеты из Владивостока в Москву и еще 4 — из Москвы во Владивосток.

Также в рейтинг самых дорогих вошли ж/д билеты по направлениям Москва — Хабаровск, Екатеринбург — Хабаровск, Ковров — Владивосток, Уфа — Сковородино, Сковородино — Москва, Москва — Белогорск, Новосибирск — Владивосток, Москва — Иркутск, Хабаровск — Москва, Самара — Владивосток и Уфа — Белогорск.

Топ-20 самых дорогих ж/д билетов по России по летом

НаправлениеЦена билета в одну сторону, рублиТипа вагона
Владивосток — Москва45 409люкс
Москва — Владивосток43 191люкс
Владивосток — Москва43 115люкс
Москва — Хабаровск42 993люкс
Владивосток — Москва41 737люкс
Москва — Владивосток40 089люкс
Владивосток — Москва40 019люкс
Москва — Владивосток39 647люкс
Москва — Владивосток38 899люкс
Екатеринбург — Хабаровск38 561люкс
Ковров — Владивосток38 446люкс
Москва — Хабаровск38 205люкс
Уфа — Сковородино37 465люкс
Сковородино — Москва37 241люкс
Москва — Белогорск36 093люкс
Новосибирск — Владивосток35 806люкс
Москва — Иркутск35 490люкс
Хабаровск — Москва34 801люкс
Самара — Владивосток33 551люкс
Уфа — Белогорск33 021люкс

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

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Путешествие по-крупному: самые дорогие билеты лета

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