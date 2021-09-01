Путешествие по-крупному: самые дорогие билеты лета

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Самый дорогой билет за рубеж приобрел путешественник из Челябинска, который купил билет в Лиму за 189 030 рублей в обе стороны. Причем летел он экономклассом. На втором месте по стоимости перелёт Москва — Одесса: путешественник заплатил 150 203 рубля за билет туда-обратно. Замыкает рейтинг билет, купленный по направлению Москва — Ереван за 143 371 рубль, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Также в топ-10 дорогих зарубежных авиабилетов по итогам лета вошли заказы, оформленные по направлениям Москва — Салоники, Сургут — Бургас, Санкт-Петербург — Мюнхен, Москва — Тиват, Москва — Анталья, Москва — Баку и Москва — Дели.
Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно за рубеж летом 2021 года
|Направление
|Цена билета, рубли
|Класс
|Челябинск — Лима
|189 030
|Эконом
|Москва — Одесса
|150 203
|Бизнес
|Москва — Ереван
|143 371
|Бизнес
|Москва — Салоники
|129 186
|Бизнес
|Сургут — Бургас
|128 384
|Бизнес
|Санкт-Петербург — Мюнхен
|120 873
|Бизнес
|Москва — Тиват
|120 708
|Бизнес
|Москва — Анталья
|113302
|Бизнес
|Москва — Баку
|112952
|Бизнес
|Москва — Дели
|110 425
|Эконом
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Цена самого дорогого авиабилета по России составила почти 330 тыс. рублей с человека. Столько клиент заплатил за перелёт бизнес-классом по направлению Москва — Владивосток в обе стороны. На втором месте билет за 282 122 рубля туда-обратно по направлению Москва — Петропавловск-Камчатский. Замыкает тройку дорогих билетов по итогам лета перелёт из Ростова-на-Дону во Владивосток за 198 291 рубль туда-обратно.
Топ-10 самых дорогих авиабилетов туда-обратно по России летом 2021 года
|Направление
|Цена билета, рубли
|Класс
|Москва — Владивосток
|329 326
|Бизнес
|Москва — Петропавловск-Камчатский
|282 122
|Бизнес
|Ростов-на-Дону — Владивосток
|214 163
|Бизнес
|Москва — Хабаровск
|191 042
|Бизнес
|Москва — Владивосток
|190 947
|Бизнес
|Москва — Южно-Сахалинск
|171 858
|Бизнес
|Ростов-на-Дону — Москва
|170 639
|Бизнес
|Екатеринбург — Астрахань
|168 135
|Бизнес
|Москва — Новокузнецк
|159 896
|Бизнес
|Москва — Симферополь
|159 844
|Бизнес
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
Также в топ-10 вошли билеты, оформленные для перелета по направлениям Москва — Хабаровск, Москва — Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону — Москва — Екатеринбург — Астрахань, Москва — Новокузнецк, Москва — Симферополь и еще один билет по направлению Москва — Владивосток. Все билеты, вошедшие в топ-10 с самой высокой ценой по России, оформлены в бизнес-класс.
Все ж/д билеты, вошедшие в топ-20 с самой высокой ценой по России, оформлены в вагоны класса люкс. Лидером рейтинга стал билет по направлению Владивосток — Москва за 45 409 рублей в одну строну. На втором месте билет в обратном направлении за 43 191 рубль. На третьем месте также билет из Москвы во Владивосток, но за 43 115 рублей. Всего из 20 самых дорогих билетов четыре — это билеты из Владивостока в Москву и еще 4 — из Москвы во Владивосток.
Также в рейтинг самых дорогих вошли ж/д билеты по направлениям Москва — Хабаровск, Екатеринбург — Хабаровск, Ковров — Владивосток, Уфа — Сковородино, Сковородино — Москва, Москва — Белогорск, Новосибирск — Владивосток, Москва — Иркутск, Хабаровск — Москва, Самара — Владивосток и Уфа — Белогорск.
Топ-20 самых дорогих ж/д билетов по России по летом
|Направление
|Цена билета в одну сторону, рубли
|Типа вагона
|Владивосток — Москва
|45 409
|люкс
|Москва — Владивосток
|43 191
|люкс
|Владивосток — Москва
|43 115
|люкс
|Москва — Хабаровск
|42 993
|люкс
|Владивосток — Москва
|41 737
|люкс
|Москва — Владивосток
|40 089
|люкс
|Владивосток — Москва
|40 019
|люкс
|Москва — Владивосток
|39 647
|люкс
|Москва — Владивосток
|38 899
|люкс
|Екатеринбург — Хабаровск
|38 561
|люкс
|Ковров — Владивосток
|38 446
|люкс
|Москва — Хабаровск
|38 205
|люкс
|Уфа — Сковородино
|37 465
|люкс
|Сковородино — Москва
|37 241
|люкс
|Москва — Белогорск
|36 093
|люкс
|Новосибирск — Владивосток
|35 806
|люкс
|Москва — Иркутск
|35 490
|люкс
|Хабаровск — Москва
|34 801
|люкс
|Самара — Владивосток
|33 551
|люкс
|Уфа — Белогорск
|33 021
|люкс
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.
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