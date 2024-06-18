Путешествие в Махачкалу: из настоящего в прошлое и обратно

Путешествие в Махачкалу https://www.sputnik8.com/ru/makhachkala/category/dagestan — столицу Республики Дагестан — тот вариант поездки, когда рука об руку идут и впечатления, от которых дух захватывает, и отдых от суеты сует современных городов. Этот город, расположенный на берегу Каспийского моря, богат историей, культурой и природными красотами. Причём настоящее и прошлое здесь переплетены настолько сильно, что порой складывается впечатление пребывания в неком удивительном мире параллельной реальности, где ход времени замедлился.