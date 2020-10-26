Путевки в крымские санатории станут более доступными для работающих граждан

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, позволяющий компаниям и предприятиям получить налоговые льготы, если они оплачивают своим сотрудникам путевки в санатории, отдых и лечение на отечественных курортах.

Законопроект предусматривает, что работодатели смогут учитывать в составе расходов на оплату труда для налогообложения налогом на прибыль организаций те средства, которые они потратят на оплату санаторно-курортного лечения (включая расходы на проживание и питание) работников и членов их семей в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями. Также работодатели смогут учитывать расходы в виде сумм полной или частичной компенсации работникам и их семьям произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению, включая расходы на проживание и питание.

Кроме того, инициативой предусматривается освобождение от НДФЛ средств, которые работодатель уплатил за сотрудника санаторно-курортным организациям.

Принятие и реализация законопроекта будут способствовать расширению спроса на санаторно-курортное лечение и повысят доступность услуг санаторно-курортного лечения для более широкого круга граждан, — отмечают авторы законодательной инициативы.