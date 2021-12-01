 Путин и Лукашенко приедут вместе в Крым. Но не сейчас

Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским, — сказал представитель Кремля.
По его словам, президенты России и Белоруссии договорятся и съездят вместе в Крым, ноне сейчас, а в «подходящий момент».
Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок — погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым, — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, рассматривается ли в качестве цели такой поездки Севастополь или другой город, Песков заметил, что «не рассматривается какой-то город«.
Рассматривается поездка в Крым, — пояснил он.
Ранее Лукашенко сообщал, что намерен посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. На полуострове уже заявили, что будут рады визиту белорусского лидера.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..