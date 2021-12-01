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 Путин и Лукашенко приедут вместе в Крым. Но не сейчас
Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко приедут вместе в Крым. Но не сейчас

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 01.12.2021

Кремль считает важным, что в восприятии белорусской стороны Крым является российским. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Конечно, очень важное вчера было сделано заявление президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским, — сказал представитель Кремля.

По его словам, президенты России и Белоруссии договорятся и съездят вместе в Крым, ноне сейчас, а в «подходящий момент».

Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок — погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать, но у меня нет сомнения, что в подходящий момент два президента договорятся и съездят в Крым, — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли в качестве цели такой поездки Севастополь или другой город, Песков заметил, что «не рассматривается какой-то город«.

Рассматривается поездка в Крым, — пояснил он.

Ранее Лукашенко сообщал, что намерен посетить Крым вместе с Владимиром Путиным. На полуострове уже заявили, что будут рады визиту белорусского лидера.

Путин и Лукашенко приедут вместе в Крым. Но не сейчас

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