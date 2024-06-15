Путин напомнил: передача Крыма в 1954 году от РСФСР к Украине прошла с нарушением норм

Миллионы жителей Украины, в первую очередь ее восточных регионов, выступили против переворота, как известно. Им стали грозить расправой, террором. И прежде всего новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному Крыму, который в свое время, в 1954 году, как вы знаете, был передан от РСФСР к Украине с нарушением всех, даже действовавших тогда в Советском Союзе, норм закона и процедур, — сказал он на встрече с руководством МИД РФ. — В этой ситуации, разумеется, мы не могли бросить, оставить без защиты крымчан и севастопольцев. Они сделали свой выбор, и в марте 2014 года, как известно, произошло историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. В Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, в Донецке, Луганске, Мариуполе мирные выступления против государственного переворота начали подавлять. Был развязан террор со стороны киевского режима и националистических группировок.